https://ria.ru/20210825/vybory-1747128754.html

Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах

Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах - РИА Новости, 25.08.2021

Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах

Российские граждане на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T06:04

2021-08-25T06:04

2021-08-25T06:04

политика

госдума рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские граждане на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович."Российские граждане, проживающие или временно находящиеся за рубежом, на предстоящих парламентских выборах могут проголосовать в 144 странах. Для этой цели открывается 348 избирательных участков", - сказал Аскальдович."По нашим приблизительным оценкам, за рубежом проживает более 2 миллионов наших соотечественников. Обычно в выборах принимает участие 200-300 тысяч человек", - добавил он.По словам Аскальдовича, наиболее высокое участие российских граждан было зарегистрировано на президентских выборах в 2018 году, когда за рубежом проголосовали более 400 тысяч человек. Он отметил, что МИД РФ заинтересован в том, чтобы в выборах принимало участие максимальное количество соотечественников.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ и их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210824/tsel-1747082689.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, элла памфилова, россия