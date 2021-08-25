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Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах - РИА Новости, 25.08.2021
Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
Российские граждане на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T06:04
2021-08-25T06:04
политика
госдума рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские граждане на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович."Российские граждане, проживающие или временно находящиеся за рубежом, на предстоящих парламентских выборах могут проголосовать в 144 странах. Для этой цели открывается 348 избирательных участков", - сказал Аскальдович."По нашим приблизительным оценкам, за рубежом проживает более 2 миллионов наших соотечественников. Обычно в выборах принимает участие 200-300 тысяч человек", - добавил он.По словам Аскальдовича, наиболее высокое участие российских граждан было зарегистрировано на президентских выборах в 2018 году, когда за рубежом проголосовали более 400 тысяч человек. Он отметил, что МИД РФ заинтересован в том, чтобы в выборах принимало участие максимальное количество соотечественников.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ и их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, элла памфилова, россия
06:04 25.08.2021
 
Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах

Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах на 348 избирательных участках

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские граждане на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович.
"Российские граждане, проживающие или временно находящиеся за рубежом, на предстоящих парламентских выборах могут проголосовать в 144 странах. Для этой цели открывается 348 избирательных участков", - сказал Аскальдович.
"По нашим приблизительным оценкам, за рубежом проживает более 2 миллионов наших соотечественников. Обычно в выборах принимает участие 200-300 тысяч человек", - добавил он.
По словам Аскальдовича, наиболее высокое участие российских граждан было зарегистрировано на президентских выборах в 2018 году, когда за рубежом проголосовали более 400 тысяч человек. Он отметил, что МИД РФ заинтересован в том, чтобы в выборах принимало участие максимальное количество соотечественников.
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Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ и их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
 
ПолитикаГосдума РФЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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