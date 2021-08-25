https://ria.ru/20210825/vsu-1747084424.html

"Танки больше не нужны". Киев придумал, как завоевать Донбасс

"Танки больше не нужны". Киев придумал, как завоевать Донбасс - РИА Новости, 25.08.2021

"Танки больше не нужны". Киев придумал, как завоевать Донбасс

Беспилотники, артиллерийские системы и снаряжение для спецназа — Минобороны Украины опубликовало список вооружений и технических средств, поставленных ВСУ в... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T08:00

2021-08-25T08:00

2021-08-25T08:04

безопасность

ми-8

ан-30

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

воздушно-космические силы россии

jas-39 gripen

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Беспилотники, артиллерийские системы и снаряжение для спецназа — Минобороны Украины опубликовало список вооружений и технических средств, поставленных ВСУ в 2018-2020 годах. Киев всеми силами пытается восстановить боеспособность армии, серьезно ослабленную за годы войны в Донбассе. Однако этому по-прежнему мешают плачевное состояние производственных мощностей и острая нехватка финансирования. На что сегодня надеются украинские генералы — в материале РИА Новости.Дроны вместо самолетовС апреля по август 2014-го ополченцы ЛНР и ДНР сбили в Донбассе десять вертолетов Ми-8 и Ми-24, а также 12 самолетов различного назначения, в том числе военно-транспортные Ан-26, Ан-30 и Ил-76. С тех пор пилотируемую авиацию в вооруженном конфликте практически не применяли. Командование ВСУ понять несложно: заменить уничтоженную технику попросту нечем.Украинские летчики не получили ни одного нового летательного аппарата. Согласно опубликованным документам, за три года в ВСУ поставили 27 самолетов и 40 вертолетов — после "косметической" модернизации. Вся эта техника — откровенно старая, построенная 30 лет назад. Неизвестно, сколько она еще сможет летать, ведь ресурс планеров, узлов и агрегатов ограничен. Для сравнения: российская оборонка только с 2014 по 2018 год отгрузила ВКС около 400 свежих машин.В Киеве понимают, что в условиях дефицита финансирования, квалифицированных кадров и современного оборудования предприятия ОПК дышат на ладан. Украинские заводы не способны выпускать новую технику, а модернизация имеющейся — лишь временное решение. Власти неоднократно заявляли о намерениях закупить западные самолеты, в частности американские F-16 или шведские Saab JAS-39. Однако для страны, погрязшей в долгах, это представляется ненаучной фантастикой. К тому же предполагается полный переход на стандарты НАТО. А все без исключения авиаремонтные предприятия рассчитаны на обслуживание самолетов и вертолетов советского производства.Поэтому генералы сделали ставку на беспилотную авиацию — за два года в ВСУ направили 185 различных БПЛА. Надо сказать, что производство военных дронов украинской промышленности вполне по силам. Так, в армию поступило сразу несколько типов беспилотников местной разработки — легкие разведывательные МП-1 Spectator, PD-1 и "Лелека-100". В арсеналах ВСУ имеются и ударные турецкие Bayraktar TB-2. Сейчас их активно применяют на учениях, Киев планирует продолжить закупку этих машин."Танковая" державаВ наиболее интенсивных боях в Донбассе в 2014-2016 годах украинские сухопутные войска лишились порядка 2,5 тысячи единиц бронетехники, в основном БМП. По данным Минобороны, потери — 1629 единиц. Серьезно сократился и танковый парк — более 520 машин получили различные повреждения, 79 — полностью уничтожены.В отчете уточняется, что за три года ВСУ пополнились 233 новыми и модернизированными БМП и БТР. Примечательно отсутствие тяжелой бронетехники. Главная "танковая кузница" Украины — Харьковский завод имени Малышева — давно ее не производит. Мощностей хватает лишь на ремонт старых машин. К тому же сотрудникам регулярно задерживают зарплату, а материальная база не обновляется.Гордость украинского ОПК — основной боевой танк Т-84БМ "Оплот" (глубокая модернизация советского Т-80УД) — на днях сломался прямо на репетиции парада к 30-летию независимости Украины. Машина заглохла посреди Крещатика, под днищем быстро образовалась лужа технологической жидкости. По многочисленным видеокадрам в Сети можно судить, что "Оплот" готовили к параду в спешке. Даже не смогли качественно покрасить — модный "пиксельный" камуфляж нанесли лентами малярного скотча. К слову, у ВСУ на сегодня — всего три таких танка.Весьма скромно выглядят и обновки для ВМСУ: два легких бронеартиллерийских катера "Гюрза". Видимо, на большее украинские предприятия не способны. А в июле закрылся крупнейший в стране Черноморский судостроительный завод, когда-то спускавший на воду корабли первого ранга.Ракеты и диверсантыС артиллерией на Украине дело обстоит относительно неплохо. В войска поставили 614 модернизированных систем — от самоходных гаубиц до ротных минометов. Но современных вооружений очень мало. Яркий пример — широко разрекламированная РСЗО "Ольха" — модификация советского "Смерча". В ВСУ передали лишь 48 ракет для этой системы — разовый боекомплект четырех пусковых установок.Показательно другое: в сухопутные подразделения направили почти шесть тысяч приборов ночного видения, около трех тысяч средств защиты информации и полторы тысячи навигационных приборов.Это снаряжение предназначено в первую очередь для сил специального назначения, которым украинские власти уделяют особое внимание. Так, в июне на военно-морских учениях Sea Breeze отрабатывались главным образом действия спецназа.А как ранее сообщил военный эксперт Алексей Леонков, западные инструкторы на Яворовском полигоне во Львовской области подготовили уже более девяти тысяч диверсантов. Их учили по натовским методичкам, предполагающим боевые действия против России.Из этого можно сделать вывод, что Киев готовится воевать не танковыми "стальными кулаками", а наносить точечные удары спецназом при поддержке артиллерии и беспилотной авиации.

https://ria.ru/20210810/obstrel-1745154997.html

https://ria.ru/20210811/general-1745410008.html

https://ria.ru/20210812/opolchenets-1745421510.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, ми-8, ан-30, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, воздушно-космические силы россии, jas-39 gripen, spectator, алексей леонков