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В Вене началась встреча Лаврова и Курца

В Вене началась встреча Лаврова и Курца - РИА Новости, 25.08.2021

В Вене началась встреча Лаврова и Курца

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и канцлера Австрии Себастьяна Курца проходит в Вене, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:29

2021-08-25T20:29

2021-08-25T20:29

в мире

вена

австрия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

себастьян курц

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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и канцлера Австрии Себастьяна Курца проходит в Вене, передает корреспондент РИА Новости.Министр и канцлер обменялись рукопожатиями и сфотографировались на фоне национальных флагов.После этого началась встреча в формате тет-а-тет. Она проходит в ведомстве федерального канцлера в закрытом для прессы режиме.Затем стороны уйдут на рабочий ужин. Заявлений по итогам встречи для СМИ не предусмотрено.Лавров находится с официальным визитом в столице Австрии 25-26 августа.

вена

австрия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вена, австрия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, себастьян курц