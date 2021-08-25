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В Вене началась встреча Лаврова и Курца
В Вене началась встреча Лаврова и Курца - РИА Новости, 25.08.2021
В Вене началась встреча Лаврова и Курца
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и канцлера Австрии Себастьяна Курца проходит в Вене, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:29
2021-08-25T20:29
2021-08-25T20:29
в мире
вена
австрия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
себастьян курц
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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и канцлера Австрии Себастьяна Курца проходит в Вене, передает корреспондент РИА Новости.Министр и канцлер обменялись рукопожатиями и сфотографировались на фоне национальных флагов.После этого началась встреча в формате тет-а-тет. Она проходит в ведомстве федерального канцлера в закрытом для прессы режиме.Затем стороны уйдут на рабочий ужин. Заявлений по итогам встречи для СМИ не предусмотрено.Лавров находится с официальным визитом в столице Австрии 25-26 августа.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, австрия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, себастьян курц
В Вене началась встреча Лаврова и Курца
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и канцлера Австрии Себастьяна Курца началась в Вене