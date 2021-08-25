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МВД увеличило награду за подозреваемого в убийстве "колбасного короля"
МВД увеличило награду за подозреваемого в убийстве "колбасного короля" - РИА Новости, 25.08.2021
МВД увеличило награду за подозреваемого в убийстве "колбасного короля"
МВД увеличило вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди до полутора миллионов рублей, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T21:48
2021-08-25T23:44
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владимир маругов
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. МВД увеличило вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди до полутора миллионов рублей, сообщается на сайте МВД Медиа.Там также указывается, что его обвиняют в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи.Ранее МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, обвиняемого в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. Как отметили в СК, Мавриди 6 августа совершил побег вместе с четырьмя мужчинами, обвиняемыми в краже.Первых двух нашли 11 августа на съемной квартире в Подольске, оба признали вину. Еще один сдался сам на следующий день. А 18 августа задержали четвертого беглеца. Мавриди считается самым опасным из них.По данным следствия, арестантам помогали два сотрудника учреждения: они отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер и ушли спать. Их обвинили в превышении должностных полномочий и заключили под стражу.
https://ria.ru/20210818/pobeg-1746197907.html
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истра
московская область (подмосковье)
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир маругов
21:48 25.08.2021 (обновлено: 23:44 25.08.2021)
 
МВД увеличило награду за подозреваемого в убийстве "колбасного короля"

МВД увеличило вознаграждение за подозреваемого в убийстве "колбасного короля" до 1,5 миллиона рублей

© Фото : СК РФСбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди
Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. МВД увеличило вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди до полутора миллионов рублей, сообщается на сайте МВД Медиа.
Там также указывается, что его обвиняют в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи.
Допрос сбежавшего из ИВС в Истре Александра Бутнару. Кадры СК РФ
18 августа, 12:11
Появилось видео допроса сбежавшего из ИВС в Истре преступника
Ранее МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, обвиняемого в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. Как отметили в СК, Мавриди 6 августа совершил побег вместе с четырьмя мужчинами, обвиняемыми в краже.
Первых двух нашли 11 августа на съемной квартире в Подольске, оба признали вину. Еще один сдался сам на следующий день. А 18 августа задержали четвертого беглеца. Мавриди считается самым опасным из них.
По данным следствия, арестантам помогали два сотрудника учреждения: они отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер и ушли спать. Их обвинили в превышении должностных полномочий и заключили под стражу.
Изолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 10:44
СК рассказал, как сотрудники изолятора в Истре помогли сбежать заключенным
 
ПроисшествияИстраМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияВладимир Маругов
 
 
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