https://ria.ru/20210825/voznagrazhdenie-1747268488.html
МВД увеличило награду за подозреваемого в убийстве "колбасного короля"
МВД увеличило награду за подозреваемого в убийстве "колбасного короля" - РИА Новости, 25.08.2021
МВД увеличило награду за подозреваемого в убийстве "колбасного короля"
МВД увеличило вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди до полутора миллионов рублей, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T21:48
2021-08-25T21:48
2021-08-25T23:44
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владимир маругов
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. МВД увеличило вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди до полутора миллионов рублей, сообщается на сайте МВД Медиа.Там также указывается, что его обвиняют в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи.Ранее МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, обвиняемого в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. Как отметили в СК, Мавриди 6 августа совершил побег вместе с четырьмя мужчинами, обвиняемыми в краже.Первых двух нашли 11 августа на съемной квартире в Подольске, оба признали вину. Еще один сдался сам на следующий день. А 18 августа задержали четвертого беглеца. Мавриди считается самым опасным из них.По данным следствия, арестантам помогали два сотрудника учреждения: они отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер и ушли спать. Их обвинили в превышении должностных полномочий и заключили под стражу.
https://ria.ru/20210818/pobeg-1746197907.html
https://ria.ru/20210812/izolyator-1745442265.html
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир маругов
21:48 25.08.2021 (обновлено: 23:44 25.08.2021)
МВД увеличило награду за подозреваемого в убийстве "колбасного короля"
МВД увеличило вознаграждение за подозреваемого в убийстве "колбасного короля" до 1,5 миллиона рублей