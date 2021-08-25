Воробьев назвал модернизацию здравоохранения приоритетом в области

"Наш приоритет - это дальнейшая модернизация здравоохранения. Каждый день в поликлиники Московской области приходит 120 тысяч человек. Это самое узкое, чувствительное место, которое мы должны модернизировать, преображать очень интенсивно", – сказал он на конференции подмосковного отделения ЕР.