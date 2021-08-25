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Воробьев назвал модернизацию здравоохранения приоритетом в области
Воробьев назвал модернизацию здравоохранения приоритетом в области - РИА Новости, 25.08.2021
Воробьев назвал модернизацию здравоохранения приоритетом в области
Губернатор Московской области, член бюро высшего совета "Единой России" Андрей Воробьев назвал модернизацию системы здравоохранения приоритетным направлением. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T23:17
2021-08-25T23:17
общество
здравоохранение
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
единая россия
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области, член бюро высшего совета "Единой России" Андрей Воробьев назвал модернизацию системы здравоохранения приоритетным направлением."Наш приоритет - это дальнейшая модернизация здравоохранения. Каждый день в поликлиники Московской области приходит 120 тысяч человек. Это самое узкое, чувствительное место, которое мы должны модернизировать, преображать очень интенсивно", – сказал он на конференции подмосковного отделения ЕР.
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московская область (подмосковье)
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общество, здравоохранение, московская область (подмосковье), андрей воробьев, единая россия
23:17 25.08.2021
 
Воробьев назвал модернизацию здравоохранения приоритетом в области

Губернатор Московской области Воробьев назвал модернизацию здравоохранения приоритетным направлением

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области, член бюро высшего совета "Единой России" Андрей Воробьев назвал модернизацию системы здравоохранения приоритетным направлением.
"Наш приоритет - это дальнейшая модернизация здравоохранения. Каждый день в поликлиники Московской области приходит 120 тысяч человек. Это самое узкое, чувствительное место, которое мы должны модернизировать, преображать очень интенсивно", – сказал он на конференции подмосковного отделения ЕР.
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ОбществоЗдравоохранениеМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЕдиная Россия
 
 
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