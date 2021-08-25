https://ria.ru/20210825/volgograd-1747177580.html

В Волгограде нашли массовое захоронение бездомных животных

В Волгограде нашли массовое захоронение бездомных животных - РИА Новости, 25.08.2021

В Волгограде нашли массовое захоронение бездомных животных

Мэрия Волгограда выясняет, откуда взялось массовое захоронение биркованных бездомных животных на территории города, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:00

2021-08-25T13:00

2021-08-25T13:27

происшествия

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 25 авг — РИА Новости. Мэрия Волгограда выясняет, откуда взялось массовое захоронение биркованных бездомных животных на территории города, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Ранее издание v1.ru сообщило, что в Ворошиловской районе Волгограда рядом с предприятием "Горпитомник" (официальное название МБУ "Северное"), которое занимается отловом и стерилизацией бездомных животных, было найдено захоронение собак с бирками, а рядом лежали медицинские отходы — перчатки, медикаменты и прочее."МБУ "Северное" совместно с региональным комитетом ветеринарии проводит мероприятия по выяснению обстоятельств захоронения биркованных собак в Ворошиловском районе, несмотря на то что данный земельный участок находится на территории, не имеющей отношения к предприятию. В настоящее время специалистами ветеринарной службы уже взяты патологоанатомические материалы на обследование, умершие животные кремированы", — сообщили в ведомстве.По словам собеседника агентства, предприятие "Северное" при поступлении и убытии безнадзорного животного или его естественной смерти составляет соответствующий акт. В случае смерти такого животного его не утилизируют, отметили в мэрии, а кремируют согласно закону и ветеринарным правилам.

https://ria.ru/20210716/shtrafy-1741586832.html

волгоград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоград