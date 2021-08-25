https://ria.ru/20210825/voditeli-1747266951.html

МВД разработало новые правила тестирования водителей на опьянение

МВД разработало новые правила тестирования водителей на опьянение - РИА Новости, 25.08.2021

МВД разработало новые правила тестирования водителей на опьянение

МВД России подготовило проект постановления об освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения и оформлении его результатов, соответствующий... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T21:23

2021-08-25T21:23

2021-08-25T21:23

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. МВД России подготовило проект постановления об освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения и оформлении его результатов, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Как отмечается в проекте правительственного постановления, изменения вносятся в "правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов".Кроме того, документ определяет перечень средств измерений, так как ранее анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе в указанный перечень никогда не включались. Проект предлагает закрепить список измерительных приборов для выявления состояния опьянения, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе, проверенных в установленном порядке юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством РФ.

https://ria.ru/20210701/alkogol-1739341137.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия