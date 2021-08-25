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МВД разработало новые правила тестирования водителей на опьянение
МВД разработало новые правила тестирования водителей на опьянение - РИА Новости, 25.08.2021
МВД разработало новые правила тестирования водителей на опьянение
МВД России подготовило проект постановления об освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения и оформлении его результатов, соответствующий... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T21:23
2021-08-25T21:23
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. МВД России подготовило проект постановления об освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения и оформлении его результатов, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Как отмечается в проекте правительственного постановления, изменения вносятся в "правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов".Кроме того, документ определяет перечень средств измерений, так как ранее анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе в указанный перечень никогда не включались. Проект предлагает закрепить список измерительных приборов для выявления состояния опьянения, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе, проверенных в установленном порядке юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством РФ.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
21:23 25.08.2021
 
МВД разработало новые правила тестирования водителей на опьянение

МВД России подготовило проект об освидетельствовании водителей на опьянение и его оформлении

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-постовой службы ГИБДД
Сотрудник дорожно-постовой службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. МВД России подготовило проект постановления об освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения и оформлении его результатов, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в проекте правительственного постановления, изменения вносятся в "правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов".
Кроме того, документ определяет перечень средств измерений, так как ранее анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе в указанный перечень никогда не включались. Проект предлагает закрепить список измерительных приборов для выявления состояния опьянения, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе, проверенных в установленном порядке юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством РФ.
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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