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США почти полностью прекратили выдачу виз россиянам, заявили в МИД

США почти полностью прекратили выдачу виз россиянам, заявили в МИД - РИА Новости, 25.08.2021

США почти полностью прекратили выдачу виз россиянам, заявили в МИД

В МИД выразили сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на "нехватку персонала", практически полностью прекратило выдачу виз, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T19:25

2021-08-25T19:25

2021-08-25T20:25

сша

посольство сша в рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В МИД выразили сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на "нехватку персонала", практически полностью прекратило выдачу виз, сообщается на сайте ведомства."Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал", — отметили в министерстве.Ранее американское представительство из-за ответных мер России на санкции объявило о прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая.Москва потребовала от Вашингтона не нанимать россиян на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые США ввели в апреле. Тогда под ограничения попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили американским финансовым учреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил о высылке из страны десяти сотрудников российской дипмиссии. В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ России на санкции состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер. В частности, Москва приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в американские представительства. Кроме того, Россия внесла США (наряду с Чехией) в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.

https://ria.ru/20210806/otezd-1744648444.html

https://ria.ru/20210731/dipmissii-1743753734.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, посольство сша в рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, в мире