Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/vizy-1747253249.html
США почти полностью прекратили выдачу виз россиянам, заявили в МИД
США почти полностью прекратили выдачу виз россиянам, заявили в МИД - РИА Новости, 25.08.2021
США почти полностью прекратили выдачу виз россиянам, заявили в МИД
В МИД выразили сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на "нехватку персонала", практически полностью прекратило выдачу виз, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:25
2021-08-25T20:25
сша
посольство сша в рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746270053_0:45:3072:1772_1920x0_80_0_0_dc9b50315273aef048ac99fc2e609133.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В МИД выразили сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на "нехватку персонала", практически полностью прекратило выдачу виз, сообщается на сайте ведомства."Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал", — отметили в министерстве.Ранее американское представительство из-за ответных мер России на санкции объявило о прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая.Москва потребовала от Вашингтона не нанимать россиян на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые США ввели в апреле. Тогда под ограничения попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили американским финансовым учреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил о высылке из страны десяти сотрудников российской дипмиссии. В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ России на санкции состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер. В частности, Москва приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в американские представительства. Кроме того, Россия внесла США (наряду с Чехией) в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.
https://ria.ru/20210806/otezd-1744648444.html
https://ria.ru/20210731/dipmissii-1743753734.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746270053_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b922a07beb09e25d74002463281d2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, посольство сша в рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, в мире
19:25 25.08.2021 (обновлено: 20:25 25.08.2021)
 
США почти полностью прекратили выдачу виз россиянам, заявили в МИД

МИД России: вызывает сожаление, что посольство США практически полностью прекратило выдачу виз

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В МИД выразили сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на "нехватку персонала", практически полностью прекратило выдачу виз, сообщается на сайте ведомства.
"Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал", — отметили в министерстве.
Посольство США в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 11:54
В посольстве США объяснили разрешение Госдепа на отъезд семей госслужащих
Ранее американское представительство из-за ответных мер России на санкции объявило о прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая.
Москва потребовала от Вашингтона не нанимать россиян на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые США ввели в апреле. Тогда под ограничения попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили американским финансовым учреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил о высылке из страны десяти сотрудников российской дипмиссии. В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Ответ России на санкции состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер. В частности, Москва приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в американские представительства. Кроме того, Россия внесла США (наряду с Чехией) в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.
Здание генерального консульства США в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 12:25
США столкнутся с проблемами в работе дипмиссий в России, заявил эксперт
 
СШАПосольство США в РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Япония направила протест России в связи с планами по стрельбам у Итурупа
06:56WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
Лента новостейМолния