19:25 25.08.2021 (обновлено: 20:25 25.08.2021)
США почти полностью прекратили выдачу виз россиянам, заявили в МИД
МИД России: вызывает сожаление, что посольство США практически полностью прекратило выдачу виз
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В МИД выразили сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на "нехватку персонала", практически полностью прекратило выдачу виз, сообщается на сайте ведомства.
"Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал", — отметили в министерстве.
Ранее американское представительство из-за ответных мер России на санкции объявило о прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая.
Москва потребовала от Вашингтона не нанимать россиян на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые США ввели в апреле. Тогда под ограничения попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили американским финансовым учреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил о высылке из страны десяти сотрудников российской дипмиссии. В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Ответ России на санкции состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер. В частности, Москва приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в американские представительства. Кроме того, Россия внесла США (наряду с Чехией) в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.