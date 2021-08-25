https://ria.ru/20210825/viza-1747256328.html

МИД заявил, что российские консульства в США продолжат визовое оформление

МИД заявил, что российские консульства в США продолжат визовое оформление - РИА Новости, 25.08.2021

МИД заявил, что российские консульства в США продолжат визовое оформление

Российские консульства в США продолжают визовое оформление в полном объеме, несмотря на нехватку персонала, сообщается на сайте МИД РФ в среду. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T19:58

2021-08-25T19:58

2021-08-25T19:58

сша

визы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_8a2dcc05dd54dffb3a7de2e94bd2e08a.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские консульства в США продолжают визовое оформление в полном объеме, несмотря на нехватку персонала, сообщается на сайте МИД РФ в среду."Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на Родину, продолжают тем не менее визовое оформление в полном объеме", - говорится в сообщении.При этом подчеркивается, что для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду россиянам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы.

https://ria.ru/20210825/vizy-1747253249.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, визы, россия