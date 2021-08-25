https://ria.ru/20210825/viza-1747256328.html
МИД заявил, что российские консульства в США продолжат визовое оформление
МИД заявил, что российские консульства в США продолжат визовое оформление - РИА Новости, 25.08.2021
МИД заявил, что российские консульства в США продолжат визовое оформление
Российские консульства в США продолжают визовое оформление в полном объеме, несмотря на нехватку персонала, сообщается на сайте МИД РФ в среду. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:58
2021-08-25T19:58
2021-08-25T19:58
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские консульства в США продолжают визовое оформление в полном объеме, несмотря на нехватку персонала, сообщается на сайте МИД РФ в среду."Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на Родину, продолжают тем не менее визовое оформление в полном объеме", - говорится в сообщении.При этом подчеркивается, что для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду россиянам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы.
https://ria.ru/20210825/vizy-1747253249.html
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сша, визы, россия
МИД заявил, что российские консульства в США продолжат визовое оформление
МИД России: консульства в США продолжат визовое оформление в полном объеме