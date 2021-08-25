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МИД заявил, что российские консульства в США продолжат визовое оформление
МИД заявил, что российские консульства в США продолжат визовое оформление - РИА Новости, 25.08.2021
МИД заявил, что российские консульства в США продолжат визовое оформление
Российские консульства в США продолжают визовое оформление в полном объеме, несмотря на нехватку персонала, сообщается на сайте МИД РФ в среду. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:58
2021-08-25T19:58
сша
визы
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские консульства в США продолжают визовое оформление в полном объеме, несмотря на нехватку персонала, сообщается на сайте МИД РФ в среду."Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на Родину, продолжают тем не менее визовое оформление в полном объеме", - говорится в сообщении.При этом подчеркивается, что для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду россиянам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы.
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сша, визы, россия
19:58 25.08.2021
 
МИД заявил, что российские консульства в США продолжат визовое оформление

МИД России: консульства в США продолжат визовое оформление в полном объеме

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские консульства в США продолжают визовое оформление в полном объеме, несмотря на нехватку персонала, сообщается на сайте МИД РФ в среду.
"Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на Родину, продолжают тем не менее визовое оформление в полном объеме", - говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду россиянам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы.
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