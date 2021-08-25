https://ria.ru/20210825/venetsiya-1747197214.html

Власти Венеции назвали дату введения платы за посещение города

Власти Венеции назвали дату введения платы за посещение города - РИА Новости, 25.08.2021

Власти Венеции назвали дату введения платы за посещение города

Власти Венеции вернулись к планам контроля за числом туристов и плате за въезд в город, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:33

2021-08-25T14:33

2021-08-25T16:04

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Венеции вернулись к планам контроля за числом туристов и плате за въезд в город, сообщает АТОР.Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения на поездки, здесь вновь столкнулись с наплывом отдыхающих. Даже в отсутствие гостей из Китая, России и других стран, турпоток этим летом достиг 70 процентов от уровня докризисного 2019 года.Путешественники снова прыгают в венецианские каналы, гуляют по городу голыми, купаются в фонтанах и много мусорят. Потому местный муниципалитет заявил о запуске пропускной системы и введении с лета 2022 года платы за въезд в Венецию.Так, с 1 июня 2022 года посещение города или островов в ее лагуне на любом транспорте будет облагаться налогом. Его размер должен варьироваться от сезона и числа гостей в Венеции. В обычные дни плата составит шесть евро, в даты с низким трафиком – три евро, в выходные — восемь евро, в дни важных мероприятий (кинофестиваль, карнавал) — десять евро.С круизных пассажиров возьмут семь евро, и эта сумма будет включена в стоимость тура.Путешественники, планирующие пробыть в Венеции неделю, смогут оформить абонемент, цена которого зависит от сезона и составит от девяти до 30 евро.Налог на въезд может быть оплачен вместе с билетом на общественный транспорт. От пошлины освободят детей до шести лет, местных жителей, их родственников, служащих, а также путешественников, которые платят туристический сбор в отелях и апартаментах.В сентябре власти обещают начать испытания системы турникетов в стратегических точках города. Пилотной площадкой станет остров Тронкетто, вся территория которого находится под цифровым контролем. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро пообещал удобные турникеты "как в супермаркете": они будут открываться с помощью мобильного приложения.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

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