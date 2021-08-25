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Минфин в 2021 году планирует купить валюту на 1,7 триллиона рублей
Минфин в 2021 году планирует купить валюту на 1,7 триллиона рублей - РИА Новости, 25.08.2021
Минфин в 2021 году планирует купить валюту на 1,7 триллиона рублей
Минфин России планирует в текущем году купить валюту по бюджетному правилу на 1,71 триллиона рублей, следует из аналитической записки Счетной палаты. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T00:21
2021-08-25T00:21
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Минфин России планирует в текущем году купить валюту по бюджетному правилу на 1,71 триллиона рублей, следует из аналитической записки Счетной палаты.Счетная палата указывает, что в январе-июне, в соответствии с информацией Минфина, сформированы дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 851,6 миллиарда рублей.Минфин в январе 2021 года впервые с марта прошлого года вернулся к покупке иностранной валюты по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в текущем году планка отсечения находится на уровне 43,3 доллара за баррель). С июля министерство покупает для Фонда национального благосостояния еще и золото, которому отведено 20% в его структуре. Операции в интересах Минфина проводит Банк России.Вместе с тем глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне говорила, что ЦБ не планирует покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменением структуры ФНБ. По ее словам, сейчас в этом нет необходимости - в золотовалютных резервах РФ, частью которых является ФНБ, уже есть "изрядное количество золота".
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
00:21 25.08.2021
 
Минфин в 2021 году планирует купить валюту на 1,7 триллиона рублей

Минфин планирует в текущем году купить валюту по бюджетному правилу на 1,71 триллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Минфин России планирует в текущем году купить валюту по бюджетному правилу на 1,71 триллиона рублей, следует из аналитической записки Счетной палаты.
"В материалах к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 1 июля 2021 года представлена оценка исполнения 2021 года, согласно которой дополнительные нефтегазовые доходы, которые будут направлены на покупку иностранной валюты в соответствии с "бюджетным правилом", составят 1 710,0 млрд. рублей", - говорится в документе.
Счетная палата указывает, что в январе-июне, в соответствии с информацией Минфина, сформированы дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 851,6 миллиарда рублей.
Минфин в январе 2021 года впервые с марта прошлого года вернулся к покупке иностранной валюты по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в текущем году планка отсечения находится на уровне 43,3 доллара за баррель). С июля министерство покупает для Фонда национального благосостояния еще и золото, которому отведено 20% в его структуре. Операции в интересах Минфина проводит Банк России.
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Вместе с тем глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне говорила, что ЦБ не планирует покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменением структуры ФНБ. По ее словам, сейчас в этом нет необходимости - в золотовалютных резервах РФ, частью которых является ФНБ, уже есть "изрядное количество золота".
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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