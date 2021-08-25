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Минфин в 2021 году планирует купить валюту на 1,7 триллиона рублей

Минфин в 2021 году планирует купить валюту на 1,7 триллиона рублей - РИА Новости, 25.08.2021

Минфин в 2021 году планирует купить валюту на 1,7 триллиона рублей

Минфин России планирует в текущем году купить валюту по бюджетному правилу на 1,71 триллиона рублей, следует из аналитической записки Счетной палаты. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T00:21

2021-08-25T00:21

2021-08-25T00:21

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Минфин России планирует в текущем году купить валюту по бюджетному правилу на 1,71 триллиона рублей, следует из аналитической записки Счетной палаты.Счетная палата указывает, что в январе-июне, в соответствии с информацией Минфина, сформированы дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 851,6 миллиарда рублей.Минфин в январе 2021 года впервые с марта прошлого года вернулся к покупке иностранной валюты по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в текущем году планка отсечения находится на уровне 43,3 доллара за баррель). С июля министерство покупает для Фонда национального благосостояния еще и золото, которому отведено 20% в его структуре. Операции в интересах Минфина проводит Банк России.Вместе с тем глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне говорила, что ЦБ не планирует покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменением структуры ФНБ. По ее словам, сейчас в этом нет необходимости - в золотовалютных резервах РФ, частью которых является ФНБ, уже есть "изрядное количество золота".

https://ria.ru/20210803/rubl-1743965367.html

россия

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия