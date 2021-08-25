Минфин в 2021 году планирует купить валюту на 1,7 триллиона рублей
Минфин планирует в текущем году купить валюту по бюджетному правилу на 1,71 триллиона рублей
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Минфин России планирует в текущем году купить валюту по бюджетному правилу на 1,71 триллиона рублей, следует из аналитической записки Счетной палаты.
"В материалах к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 1 июля 2021 года представлена оценка исполнения 2021 года, согласно которой дополнительные нефтегазовые доходы, которые будут направлены на покупку иностранной валюты в соответствии с "бюджетным правилом", составят 1 710,0 млрд. рублей", - говорится в документе.
Счетная палата указывает, что в январе-июне, в соответствии с информацией Минфина, сформированы дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 851,6 миллиарда рублей.
Минфин в январе 2021 года впервые с марта прошлого года вернулся к покупке иностранной валюты по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в текущем году планка отсечения находится на уровне 43,3 доллара за баррель). С июля министерство покупает для Фонда национального благосостояния еще и золото, которому отведено 20% в его структуре. Операции в интересах Минфина проводит Банк России.
Вместе с тем глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне говорила, что ЦБ не планирует покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменением структуры ФНБ. По ее словам, сейчас в этом нет необходимости - в золотовалютных резервах РФ, частью которых является ФНБ, уже есть "изрядное количество золота".