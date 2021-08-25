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https://ria.ru/20210825/ukraina-1747252687.html
Медведчук заявил, что пока не ознакомился с материалами дела против него
Медведчук заявил, что пока не ознакомился с материалами дела против него - РИА Новости, 25.08.2021
Медведчук заявил, что пока не ознакомился с материалами дела против него
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что ему и его защите до сих пор не предоставили для... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:17
2021-08-25T19:17
в мире
украина
генеральная прокуратура украины
виктор медведчук
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
ирина венедиктова
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КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что ему и его защите до сих пор не предоставили для ознакомления материалы уголовного дела, по его словам, следователь уведомил, что это возможно сделать не ранее 30 августа.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 20 августа заявила, что следствие в отношении Медведчука и его соратника Тараса Козака завершено, после ознакомления защиты с материалами оно будет передано в суд"Видимо, прокуратура хотела прогнуться и подтвердить, что они на своем месте и ведут активную борьбу, и они завершили уголовное расследование и предоставили, как заявила генеральный прокурор, материалы для ознакомления… А у следователя другая точка зрения, он письменно уведомил, что ознакомление с материалами дела может начаться только 30 августа", - заявил Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Первый Независимый" в среду.По словам политика, это является нарушением законодательства.При этом он сообщил, что намерен и дальше бороться, чтобы опровергнуть сфабрикованные против него обвинения. "Я еще раз твердо, уверенно хочу подчеркнуть, у правоохранительных органов, у прокуратуры не было никаких оснований предъявлять материалы подозрения. У них нет никаких доказательств и поэтому данное уголовное преследование является незаконным, политическими репрессиями в адрес оппозиции", - сказал Медведчук.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20210823/ukraina-1746908032.html
https://ria.ru/20210804/natsionalisty-1744395829.html
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в мире, украина, генеральная прокуратура украины, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова
19:17 25.08.2021
 
Медведчук заявил, что пока не ознакомился с материалами дела против него

Лидер "Оппозиционной платформы" Медведчук: Генпрокуратура Украины не предоставила материалы дела

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что ему и его защите до сих пор не предоставили для ознакомления материалы уголовного дела, по его словам, следователь уведомил, что это возможно сделать не ранее 30 августа.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 20 августа заявила, что следствие в отношении Медведчука и его соратника Тараса Козака завершено, после ознакомления защиты с материалами оно будет передано в суд
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 16:58
Идеология "анти-России" превращает Украину в племя, заявил Медведчук
"Видимо, прокуратура хотела прогнуться и подтвердить, что они на своем месте и ведут активную борьбу, и они завершили уголовное расследование и предоставили, как заявила генеральный прокурор, материалы для ознакомления… А у следователя другая точка зрения, он письменно уведомил, что ознакомление с материалами дела может начаться только 30 августа", - заявил Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Первый Независимый" в среду.
По словам политика, это является нарушением законодательства.
При этом он сообщил, что намерен и дальше бороться, чтобы опровергнуть сфабрикованные против него обвинения. "Я еще раз твердо, уверенно хочу подчеркнуть, у правоохранительных органов, у прокуратуры не было никаких оснований предъявлять материалы подозрения. У них нет никаких доказательств и поэтому данное уголовное преследование является незаконным, политическими репрессиями в адрес оппозиции", - сказал Медведчук.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Активисты националистической организации Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 18:44
Националисты устроили акцию устрашения у офиса "Оппозиционной платформы"
 
В миреУкраинаГенеральная прокуратура УкраиныВиктор МедведчукТарас КозакОппозиционная платформа - За жизньИрина Венедиктова
 
 
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