https://ria.ru/20210825/ukraina-1747188925.html

Лавров назвал режим в Киеве непонятным

Лавров назвал режим в Киеве непонятным - РИА Новости, 25.08.2021

Лавров назвал режим в Киеве непонятным

НАТО ложно понимает солидарность с нынешним "непонятным" режимом в Киеве, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:04

2021-08-25T14:04

2021-08-25T15:55

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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. НАТО ложно понимает солидарность с нынешним "непонятным" режимом в Киеве, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Те, кто хочет поддерживать вот этот вот режим непонятный в Киеве, они должны уже продекларировать: мы хотим, чтобы Киев возымел верх в этом споре (о Крыме). Но это тупиковый путь. Все это понимают, но вот эта солидарность, которая была проявлена членами НАТО и ЕС на позавчерашнем мероприятии, которое походило на спектакль (саммит "Крымской платформы"), она, конечно, никуда не исчезает. Это ложно понятая солидарность. Мы ничего поделать с этим не можем", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Австрии.

https://ria.ru/20210819/opros-1746364995.html

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в мире, украина, нато, киев, сергей лавров, мид австрии, россия