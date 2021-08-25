https://ria.ru/20210825/ukraina-1747188925.html
Лавров назвал режим в Киеве непонятным
Лавров назвал режим в Киеве непонятным - РИА Новости, 25.08.2021
Лавров назвал режим в Киеве непонятным
НАТО ложно понимает солидарность с нынешним "непонятным" режимом в Киеве, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:04
2021-08-25T14:04
2021-08-25T15:55
в мире
украина
нато
киев
сергей лавров
мид австрии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747212526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5067d7e3c2e35a561209d97c07f63b62.jpg
ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. НАТО ложно понимает солидарность с нынешним "непонятным" режимом в Киеве, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Те, кто хочет поддерживать вот этот вот режим непонятный в Киеве, они должны уже продекларировать: мы хотим, чтобы Киев возымел верх в этом споре (о Крыме). Но это тупиковый путь. Все это понимают, но вот эта солидарность, которая была проявлена членами НАТО и ЕС на позавчерашнем мероприятии, которое походило на спектакль (саммит "Крымской платформы"), она, конечно, никуда не исчезает. Это ложно понятая солидарность. Мы ничего поделать с этим не можем", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Австрии.
https://ria.ru/20210819/opros-1746364995.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747212526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f48d35bf70b72ae528ce59e023cc6b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, киев, сергей лавров, мид австрии, россия
14:04 25.08.2021 (обновлено: 15:55 25.08.2021)
Лавров назвал режим в Киеве непонятным
Глава МИД Сергей Лавров: НАТО ложно понимает солидарность с нынешним непонятным режимом в Киеве