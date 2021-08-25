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Лавров назвал режим в Киеве непонятным
Лавров назвал режим в Киеве непонятным - РИА Новости, 25.08.2021
Лавров назвал режим в Киеве непонятным
НАТО ложно понимает солидарность с нынешним "непонятным" режимом в Киеве, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:04
2021-08-25T15:55
в мире
украина
нато
киев
сергей лавров
мид австрии
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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. НАТО ложно понимает солидарность с нынешним "непонятным" режимом в Киеве, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Те, кто хочет поддерживать вот этот вот режим непонятный в Киеве, они должны уже продекларировать: мы хотим, чтобы Киев возымел верх в этом споре (о Крыме). Но это тупиковый путь. Все это понимают, но вот эта солидарность, которая была проявлена членами НАТО и ЕС на позавчерашнем мероприятии, которое походило на спектакль (саммит "Крымской платформы"), она, конечно, никуда не исчезает. Это ложно понятая солидарность. Мы ничего поделать с этим не можем", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Австрии.
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в мире, украина, нато, киев, сергей лавров, мид австрии, россия
14:04 25.08.2021 (обновлено: 15:55 25.08.2021)
 
Лавров назвал режим в Киеве непонятным

Глава МИД Сергей Лавров: НАТО ложно понимает солидарность с нынешним непонятным режимом в Киеве

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. НАТО ложно понимает солидарность с нынешним "непонятным" режимом в Киеве, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Те, кто хочет поддерживать вот этот вот режим непонятный в Киеве, они должны уже продекларировать: мы хотим, чтобы Киев возымел верх в этом споре (о Крыме). Но это тупиковый путь. Все это понимают, но вот эта солидарность, которая была проявлена членами НАТО и ЕС на позавчерашнем мероприятии, которое походило на спектакль (саммит "Крымской платформы"), она, конечно, никуда не исчезает. Это ложно понятая солидарность. Мы ничего поделать с этим не можем", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Австрии.
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