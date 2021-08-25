https://ria.ru/20210825/ukraina-1747187244.html

Украинские власти подчинены неонацистским идеям, заявил Лавров

Украинские власти подчинены неонацистским идеям, заявил Лавров - РИА Новости, 25.08.2021

Украинские власти подчинены неонацистским идеям, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что нынешняя украинская власть полностью подчинена ультранационалистическим неонацистским идеям. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:54

2021-08-25T13:54

2021-08-25T14:53

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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что нынешняя украинская власть полностью подчинена ультранационалистическим неонацистским идеям.Глава российского МИД отметил, что угрозы 2014 года "выбить все русское из Крыма" никуда не делись. Он напомнил о недавних словах украинского президента Владимира Зеленского о том, что те, кто живет на Украине и считает себя русским, должны уехать в Россию."Нынешняя украинская власть, конечно же, полностью подчинена таким ультранационалистическим неонацистским идеям", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210825/ukraina-1747188925.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, сергей лавров, александер шалленберг, россия