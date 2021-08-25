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Украинские власти подчинены неонацистским идеям, заявил Лавров
Украинские власти подчинены неонацистским идеям, заявил Лавров - РИА Новости, 25.08.2021
Украинские власти подчинены неонацистским идеям, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что нынешняя украинская власть полностью подчинена ультранационалистическим неонацистским идеям. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:54
2021-08-25T14:53
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
сергей лавров
александер шалленберг
россия
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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что нынешняя украинская власть полностью подчинена ультранационалистическим неонацистским идеям.Глава российского МИД отметил, что угрозы 2014 года "выбить все русское из Крыма" никуда не делись. Он напомнил о недавних словах украинского президента Владимира Зеленского о том, что те, кто живет на Украине и считает себя русским, должны уехать в Россию."Нынешняя украинская власть, конечно же, полностью подчинена таким ультранационалистическим неонацистским идеям", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, сергей лавров, александер шалленберг, россия
13:54 25.08.2021 (обновлено: 14:53 25.08.2021)
 
Украинские власти подчинены неонацистским идеям, заявил Лавров

Глава МИД Сергей Лавров: украинские власти полностью подчинены неонацистским, радикальным идеям

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины
Марш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что нынешняя украинская власть полностью подчинена ультранационалистическим неонацистским идеям.
Глава российского МИД отметил, что угрозы 2014 года "выбить все русское из Крыма" никуда не делись. Он напомнил о недавних словах украинского президента Владимира Зеленского о том, что те, кто живет на Украине и считает себя русским, должны уехать в Россию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 14:04
Лавров назвал режим в Киеве непонятным
"Нынешняя украинская власть, конечно же, полностью подчинена таким ультранационалистическим неонацистским идеям", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Лавров пошутил о возможной приватизации Украиной Нового года - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСергей ЛавровАлександер ШалленбергРоссия
 
 
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