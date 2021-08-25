12:22 25.08.2021 (обновлено: 15:34 25.08.2021)
Президент Эстонии назвала условие вступления Украины в НАТО
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала условие вступления Украины в НАТО
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Эстонии К. Кальюлайд
КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что восстановление контроля над своими территориями является обязательным условием вступления Украины в НАТО.
"Абсолютно! Нужно решение конфликта. Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно", — сказала Кальюлайд, отвечая на вопрос, является ли восстановление контроля над всей страной условием вступления в альянс.
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Она подчеркнула, что является сторонником вступления Украины в альянс. "Эстония поддерживает ПДЧ (план действий по вступлению в НАТО. — Прим. ред.) и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", — отметила Кальюлайд.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч Минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.