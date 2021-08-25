https://ria.ru/20210825/ukraina-1747169124.html

Президент Эстонии назвала условие вступления Украины в НАТО

Президент Эстонии назвала условие вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 25.08.2021

Президент Эстонии назвала условие вступления Украины в НАТО

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что восстановление контроля над своими территориями является обязательным условием вступления Украины в НАТО. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:22

2021-08-25T12:22

2021-08-25T15:34

в мире

оон

эстония

андерс фог расмуссен

нато

верховная рада украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что восстановление контроля над своими территориями является обязательным условием вступления Украины в НАТО."Абсолютно! Нужно решение конфликта. Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно", — сказала Кальюлайд, отвечая на вопрос, является ли восстановление контроля над всей страной условием вступления в альянс.Она подчеркнула, что является сторонником вступления Украины в альянс. "Эстония поддерживает ПДЧ (план действий по вступлению в НАТО. — Прим. ред.) и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", — отметила Кальюлайд.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч Минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210809/kuleba-1744976958.html

https://ria.ru/20210819/opros-1746364995.html

эстония

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, оон, эстония, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, керсти кальюлайд