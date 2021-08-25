https://ria.ru/20210825/ukraina-1747061805.html

Украина рискует замерзнуть из-за пустеющих газовых хранилищ

Украина рискует замерзнуть из-за пустеющих газовых хранилищ - РИА Новости, 25.08.2021

Украина рискует замерзнуть из-за пустеющих газовых хранилищ

Газа все меньше, на рынке дефицит угля, а электроэнергия подорожала в разы — Украине катастрофически не хватает топлива. Но закупать напрямую у Москвы Киев... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T08:00

2021-08-25T08:00

2021-08-25T08:04

экономика

природный газ

газпром

нафтогаз украины

северный поток — 2

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Газа все меньше, на рынке дефицит угля, а электроэнергия подорожала в разы — Украине катастрофически не хватает топлива. Но закупать напрямую у Москвы Киев отказывается и все еще надеется перекрыть "Северный поток — 2". В прошлом году украинцам помогли не замерзнуть Россия и Белоруссия. На что киевские власти рассчитывают сейчас, разбиралось РИА Новости.Остались на мелиК середине августа подземные хранилища Украины заполнены на 57 процентов — 17,6 миллиарда кубометров газа. В прошлом году было почти 24 миллиарда.С углем не лучше. На складах не хватает больше трети, докупить не могут — дорого. К тому же в Киеве предпочитают топливо из Южной Африки и готовы переплачивать, лишь бы не брать российское.Из-за дефицита уже встали 15 энергоблоков. Несколько десятков на ремонте.Но если дорожающий уголь выгоден украинским компаниям-монополистам, с газом сложнее. Цены в Евросоюзе взлетели — почти 600 долларов за тысячу кубометров.И самое главное — нет контракта с "Газпромом". Украина покупает голубое топливо у европейских поставщиков. На деле же просто отбирает российский газ из собственной транзитной трубы — так называемый виртуальный реверс.Это дорого обходится потребителям. Зато Киев демонстрирует независимость от Москвы.Именно Россию и винят в происходящем: якобы "Газпром" создает искусственный дефицит.Однако претензии необоснованные: российская компания существенно нарастила добычу. С 1 января по 15 августа поставки в дальнее зарубежье (Европа, Турция и Китай) увеличились на 21,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 123 миллиарда кубометров.Да и зачем придерживать газ, если цены бьют исторические рекорды.В 2020-м европейцам продали около 80 процентов трубопроводного экспорта и существенно увеличили долю на рынке. К тому же вскоре достроят "Северный поток — 2": до конца года по нему прокачают 5,6 миллиарда кубометров.Вставить палки в колесаНо чем меньше времени до запуска трубы, тем активнее протестует Киев. И речь не о деньгах, подчеркнул Владимир Зеленский. Принимая в гостях канцлера ФРГ, он настаивал: проект — политический. Хотя именно Ангела Меркель раз за разом повторяет: "Северный поток — 2" — только про экономику.Киев требует от европейских лидеров или США гарантии безопасности в энергетическом секторе — "бронированный жилет", как выразился Зеленский.Прежде всего волнует 2024 год, когда закончится транзитный договор.Двадцатого августа Владимир Путин заявил, что Россия готова к дальнейшей прокачке. Но для этого европейцы должны четко сказать, сколько они намерены закупать.Многое зависит и от технического состояния украинской газотранспортной системы, пояснил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Прокачку могут даже увеличить. Но вопрос надо решать "на рыночных условиях и по рыночным ценам".Однако Киеву этого мало. Там хотят сохранить статус поставщика и транзитера. Берлин, обещая поддержку, советует все же переориентироваться на зеленую экономику. Сама Германия планирует к 2045-му полностью отказаться от импорта газа.Зима не за горамиЧерез 25-30 лет доля зеленой энергетики действительно увеличится, но в валовых показателях вырастет и потребление традиционного топлива, уверен главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман."Европейская промышленность нуждается в газе в долгосрочной перспективе. Иначе Германия не стала бы вкладываться в "Северный поток", — отмечает собеседник РИА Новости.Разговорами о возобновляемых источниках энергии канцлер, похоже, решила подсластить горькую пилюлю. Дескать, транзит через Украину закончится, но и Европа прекратит закупать газ у Москвы.К тому же таким образом Берлин намекает Киеву: надо побыстрее заключать договор. "Не стоит торговаться. В ближайшие 10-15 лет украинцы будут получать не сколько хочется, а лишь максимум возможного", — продолжает Гойхман. Да и цены на транзит следует снизить минимум на 20 процентов, уверен он.До окончания контракта осталось три года. А вот зима уже на носу. Киев планирует накопить в газовых хранилищах хотя бы 20 миллиардов кубометров. В прошлом сезоне сожгли более тринадцати. К февралю из-за проблем с генерацией энергии страна оказалась на грани веерных отключений.Тарифы ЖКХ выросли — подорожали газ, вода и свет. В некоторых областях возмущенные люди организовали акции протеста. Пришлось приобретать электроэнергию у соседей.В этом году, скорее всего, повторится привычный сценарий. Сначала Киев откажется напрямую выходить на "Газпром". Затем, как ударят морозы, "Нафтогаз" лихорадочно закупит российское топливо — втридорога у европейских контрагентов по виртуальному реверсу. Никакой реальный газ по трубам вспять, против законов физики, не потечет.Тут много неявных финансово заинтересованных — украинских, европейских и за океаном. Поэтому без топлива украинцы не останутся.В крайнем случае заполнить газовые хранилища могут, например, словацкие или австрийские компании, продающие топливо на спот-рынке, где сделки проводят немедленно. Но торговаться с "Газпромом" Киев будет до последнего. Надеясь через европейцев выбить для себя удобные условия: и газ подешевле, и антироссийских санкций побольше.

https://ria.ru/20210818/gaz-1746116267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, газпром, нафтогаз украины, северный поток — 2