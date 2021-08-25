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Минпросвещения порекомендовало учителям привиться от коронавируса

Минпросвещения порекомендовало учителям привиться от коронавируса - РИА Новости, 25.08.2021

Минпросвещения порекомендовало учителям привиться от коронавируса

Школьным учителям желательно привиться от коронавируса, но эта процедура остаётся добровольной, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:57

2021-08-25T20:57

2021-08-25T21:27

распространение коронавируса

общество

вакцинация

коронавирусы

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Школьным учителям желательно привиться от коронавируса, но эта процедура остаётся добровольной, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Желательно провакцинироваться, защитить себя, но эта процедура добровольная", - заявил Кравцов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, достаточна ли вакцинация учителей сейчас.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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