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Минпросвещения порекомендовало учителям привиться от коронавируса
Минпросвещения порекомендовало учителям привиться от коронавируса - РИА Новости, 25.08.2021
Минпросвещения порекомендовало учителям привиться от коронавируса
Школьным учителям желательно привиться от коронавируса, но эта процедура остаётся добровольной, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:57
2021-08-25T21:27
распространение коронавируса
общество
вакцинация
коронавирусы
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Школьным учителям желательно привиться от коронавируса, но эта процедура остаётся добровольной, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Желательно провакцинироваться, защитить себя, но эта процедура добровольная", - заявил Кравцов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, достаточна ли вакцинация учителей сейчас.
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общество, вакцинация, коронавирусы, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
20:57 25.08.2021 (обновлено: 21:27 25.08.2021)
 
Минпросвещения порекомендовало учителям привиться от коронавируса

Минпросвещения: учителям желательно привиться от коронавируса, но вакцинация остается добровольной

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосетители в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Посетители в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Школьным учителям желательно привиться от коронавируса, но эта процедура остаётся добровольной, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Желательно провакцинироваться, защитить себя, но эта процедура добровольная", - заявил Кравцов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, достаточна ли вакцинация учителей сейчас.
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияКоронавирусыМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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