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Ярославская учительница пожаловалась Путину на педагога из "Нашей Раши"
Ярославская учительница пожаловалась Путину на педагога из "Нашей Раши" - РИА Новости, 25.08.2021
Ярославская учительница пожаловалась Путину на педагога из "Нашей Раши"
Учитель истории из Ярославля, рассказавшая президенту о том, что россиянам не хватает положительного образа учителя в современной массовой культуре, хочет,... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:46
2021-08-25T15:46
общество
ярославль
владимир путин
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БРЯНСК, 25 авг – РИА Новости. Учитель истории из Ярославля, рассказавшая президенту о том, что россиянам не хватает положительного образа учителя в современной массовой культуре, хочет, чтобы общество не только воспринимало педагогов в юмористическом ключе, но и гордилось ими.Учитель истории и обществознания школы №26 города Ярославля Жанна Торхова в ходе встречи главы государства с педагогами и учениками рассказала, что россиянам не хватает положительного образа учителя в средствах массовой информации, в произведениях массовой культуры, литературы и кино. По ее словам, "смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Нашей Раши", но это разрушает образ учителя и школы в целом". Преподаватель также добавила, что не согласна с тем, что учителя оказывают "услугу", потому что они учат, наставляют будущее поколение."Хочется, чтобы сегодня говорили о педагогах не только с точки зрения юмора, но и чтобы была гордость за профессию", - ответила РИА Новости Жанна Торхова на вопрос, почему ее волнует именно этот аспект.По ее словам, она общается с молодыми педагогами и понимает, что на сегодняшний день просто необходимо повышать престиж профессии учителя. Это поддержит молодых и поможет удержать их в профессии. Сама Торхова преподает в школе уже 10 лет, является представителем педагогической династии. В прошлом году ученик школы №26, наставником которого она является, стал одним из победителей конкурса "Большая перемена", проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".
https://ria.ru/20210825/uchitelya-1747191340.html
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60
"Разрушает образ учителя" — Путину пожаловались на Снежану Денисовну из "Наша Russia"
Путину пожаловались на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она портит весь образ российского учителя.
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общество, ярославль, владимир путин
15:46 25.08.2021
 
Ярославская учительница пожаловалась Путину на педагога из "Нашей Раши"

Педагог из Ярославской области пожаловалась президенту Путину на образ учителя из "Нашей Раши"

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 25 авг – РИА Новости. Учитель истории из Ярославля, рассказавшая президенту о том, что россиянам не хватает положительного образа учителя в современной массовой культуре, хочет, чтобы общество не только воспринимало педагогов в юмористическом ключе, но и гордилось ими.
Учитель истории и обществознания школы №26 города Ярославля Жанна Торхова в ходе встречи главы государства с педагогами и учениками рассказала, что россиянам не хватает положительного образа учителя в средствах массовой информации, в произведениях массовой культуры, литературы и кино. По ее словам, "смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Нашей Раши", но это разрушает образ учителя и школы в целом". Преподаватель также добавила, что не согласна с тем, что учителя оказывают "услугу", потому что они учат, наставляют будущее поколение.
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Путин заявил, что учителя создают будущее страны
"Хочется, чтобы сегодня говорили о педагогах не только с точки зрения юмора, но и чтобы была гордость за профессию", - ответила РИА Новости Жанна Торхова на вопрос, почему ее волнует именно этот аспект.
По ее словам, она общается с молодыми педагогами и понимает, что на сегодняшний день просто необходимо повышать престиж профессии учителя. Это поддержит молодых и поможет удержать их в профессии. Сама Торхова преподает в школе уже 10 лет, является представителем педагогической династии. В прошлом году ученик школы №26, наставником которого она является, стал одним из победителей конкурса "Большая перемена", проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".
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ОбществоЯрославльВладимир Путин
 
 
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