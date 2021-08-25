https://ria.ru/20210825/uchitel-1747210686.html

Ярославская учительница пожаловалась Путину на педагога из "Нашей Раши"

Ярославская учительница пожаловалась Путину на педагога из "Нашей Раши" - РИА Новости, 25.08.2021

Ярославская учительница пожаловалась Путину на педагога из "Нашей Раши"

Учитель истории из Ярославля, рассказавшая президенту о том, что россиянам не хватает положительного образа учителя в современной массовой культуре, хочет,... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:46

2021-08-25T15:46

2021-08-25T15:46

общество

ярославль

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747209727_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1a8fa4f60a3574fd2f600f374ef5f094.jpg

БРЯНСК, 25 авг – РИА Новости. Учитель истории из Ярославля, рассказавшая президенту о том, что россиянам не хватает положительного образа учителя в современной массовой культуре, хочет, чтобы общество не только воспринимало педагогов в юмористическом ключе, но и гордилось ими.Учитель истории и обществознания школы №26 города Ярославля Жанна Торхова в ходе встречи главы государства с педагогами и учениками рассказала, что россиянам не хватает положительного образа учителя в средствах массовой информации, в произведениях массовой культуры, литературы и кино. По ее словам, "смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Нашей Раши", но это разрушает образ учителя и школы в целом". Преподаватель также добавила, что не согласна с тем, что учителя оказывают "услугу", потому что они учат, наставляют будущее поколение."Хочется, чтобы сегодня говорили о педагогах не только с точки зрения юмора, но и чтобы была гордость за профессию", - ответила РИА Новости Жанна Торхова на вопрос, почему ее волнует именно этот аспект.По ее словам, она общается с молодыми педагогами и понимает, что на сегодняшний день просто необходимо повышать престиж профессии учителя. Это поддержит молодых и поможет удержать их в профессии. Сама Торхова преподает в школе уже 10 лет, является представителем педагогической династии. В прошлом году ученик школы №26, наставником которого она является, стал одним из победителей конкурса "Большая перемена", проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".

https://ria.ru/20210825/uchitelya-1747191340.html

https://ria.ru/20210825/putin-1747202821.html

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Разрушает образ учителя" — Путину пожаловались на Снежану Денисовну из "Наша Russia" Путину пожаловались на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она портит весь образ российского учителя. 2021-08-25T15:46 true PT1M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ярославль, владимир путин