https://ria.ru/20210825/ubiystvo-1747245935.html
Источник: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признался в содеянном
Источник: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признался в содеянном - РИА Новости, 25.08.2021
Источник: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признался в содеянном
Задержанный по делу об убийстве ранее пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:37
2021-08-25T18:37
2021-08-25T23:15
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Задержанный по делу об убийстве ранее пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи", — рассказал собеседник агентства.Ребенок 30 июня ушел из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулся. После этого начались поиски девочки с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей. Пакет с телом обнаружили 19 августа в Тюмени на берегу озера Оброчное.Расследование ведет центральный аппарат СК, местный следком происходящее не комментирует.
https://ria.ru/20210822/tyumen-1746719085.html
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Допрос подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Кадры МВД РФ
МВД Тюмени показало видео допроса подозреваемого (https://t.me/rt_russian/74862) в убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой. Образцы ДНК задержанного совпадают с образцами, изъятыми на теле убитой, сообщили в ведомстве. Также в МВД рассказали, что тело девочки было завернуто в полиэтилен и кусок половика, оно было в картонной коробке из-под бытовой техники. Оперативники установили, что эту технику передали в мебельный цех, который был неподалеку. Дома у одного из работников цеха обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Мужчину задержали. По информации СМИ, в убийстве он сознался
2021-08-25T18:37
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, убийство девочки в тюмени
18:37 25.08.2021 (обновлено: 23:15 25.08.2021)
Источник: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признался в содеянном
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания