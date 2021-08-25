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Источник: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признался в содеянном
Источник: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признался в содеянном - РИА Новости, 25.08.2021
Источник: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признался в содеянном
Задержанный по делу об убийстве ранее пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:37
2021-08-25T23:15
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Задержанный по делу об убийстве ранее пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи", — рассказал собеседник агентства.Ребенок 30 июня ушел из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулся. После этого начались поиски девочки с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей. Пакет с телом обнаружили 19 августа в Тюмени на берегу озера Оброчное.Расследование ведет центральный аппарат СК, местный следком происходящее не комментирует.
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Допрос подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Кадры МВД РФ
МВД Тюмени показало видео допроса подозреваемого (https://t.me/rt_russian/74862) в убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой. Образцы ДНК задержанного совпадают с образцами, изъятыми на теле убитой, сообщили в ведомстве. Также в МВД рассказали, что тело девочки было завернуто в полиэтилен и кусок половика, оно было в картонной коробке из-под бытовой техники. Оперативники установили, что эту технику передали в мебельный цех, который был неподалеку. Дома у одного из работников цеха обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Мужчину задержали. По информации СМИ, в убийстве он сознался
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, убийство девочки в тюмени
18:37 25.08.2021 (обновлено: 23:15 25.08.2021)
 
Источник: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признался в содеянном

Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Задержанный по делу об убийстве ранее пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи", — рассказал собеседник агентства.
Ребенок 30 июня ушел из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулся. После этого начались поиски девочки с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей. Пакет с телом обнаружили 19 августа в Тюмени на берегу озера Оброчное.
Расследование ведет центральный аппарат СК, местный следком происходящее не комментирует.
Цветы у дома погибшей в Тюмени девочки - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 05:40
Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
 
ПроисшествияТюменьСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоРоссияУбийство девочки в Тюмени
 
 
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