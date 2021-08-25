https://ria.ru/20210825/tseny-1747252328.html

В России подорожала гречка, мясо кур и сахар

В России подорожала гречка, мясо кур и сахар - РИА Новости, 25.08.2021

В России подорожала гречка, мясо кур и сахар

Рост цен на гречку в России с 17 по 23 августа замедлился по сравнению с предыдущей неделей, подсолнечное масло и яйца дешевеют, а мясо кур и сахар стали... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T19:16

2021-08-25T19:16

2021-08-25T19:16

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рост цен на гречку в России с 17 по 23 августа замедлился по сравнению с предыдущей неделей, подсолнечное масло и яйца дешевеют, а мясо кур и сахар стали дороже, следует из данных Росстата.Гречка с 17 по 23 августа выросла в цене на 0,1%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,23%, а с начала года цены поднялись на 10,76%. Подсолнечное масло стало дешевле на 0,02% против роста в цене на 0,08% на предыдущей неделе: согласно данным статведомства, в 25 субъектах РФ цены выросли на 0,1-0,9%, в 34 субъектах цены не изменились, а в 26 регионах - снизились на 0,1-1,4%. С начала года по 23 августа цены на него выросли на 5,68%.Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,16%, в том числе в 31 субъекте РФ - на 0,1-2,3%. "В 32 субъектах цены не изменились. В 22 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,2%", - сообщает Росстат. С 10 по 16 августа цены на сахар не выросли, а с начала года на 23 августа прибавили 3,48%.Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,3%. В 52 регионах цены выросли на 0,1-3,6%, в 12 субъектах цены не изменились, в 21 - снизились на 0,1-1,1%. С 10 по 16 августа рост цен на курятину составлял 0,08%, а с начала года они повысились на 15,95%.Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,77% (с 10 по 16 августа - на 0,64%, а с начала года яйца уменьшились в цене на 10,5%). В 49 регионах цены снизились на 0,1-2%, в 13 - на 2,1-4,9%. "В шести субъектах цены не изменились. В 17 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-3,4%", - указывает Росстат.Говядина на неделе с 17 по 23 августа подорожала на 0,64% против роста за предыдущий отчетный период на 0,26%, а рост цен на свинину замедлился, составив 0,62% против 0,93% неделей ранее. С начала года цена на говядину выросла на 7,5%, на свинину - на 10,27%. Полукопченая и варенокопченая колбаса стали дороже на 0,86%, сардельки и сосиски - на 0,77%; на прошлой неделе колбаса подешевела на 0,84%, а сосиски и сардельки - подорожали на 0,19%.Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,21% (за предыдущий период - подешевела на 0,05%, рост с начала года - на 4,1%), черный хлеб подорожал на 0,2% (за предыдущий период - подешевел на 0,05%, с начала года - подорожал на 4,12%), макаронные изделия выросли в цене на 0,39% (после снижения на 0,17%, с начала года цены увеличились на 5,23%).Вермишель подорожала на 0,51% (за предыдущий период - снижение на 0,36%, рост с начала года - 5,16%). Цены на белый хлеб выросли на 0,17% (неделей ранее - снижение на 0,09%, рост с начала года - на 3,52%). Цены на рис выросли на 0,29% (неделей ранее - на 0,07%, с начала года - на 2,28%), на пшено - сократились на 0,6% (за предыдущий период стали ниже на 0,12%, с начала года - снизились на 3,18%).По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 1,7%; в частности, морковь подешевела на 7,51%, картофель – на 1,91%, помидоры – на 1,7%, яблоки – на 1,08%, огурцы – на 0,68%.Свежая белокочанная капуста в России подешевела на 0,46%; неделей ранее, с 10 по 16 августа цена на нее стала ниже на 0,62%, начав снижаться впервые с середины ноября 2020 года после 37 недель непрерывного роста. Репчатый лук подешевел на 0,3%; на прошлой неделе цена на него выросла на 0,09%.С начала года к 23 августа картофель в России подорожал на 37,01%, капуста - на 95,16%, лук - на 27,49%. Морковь с начала года выросла в цене на 71,07%, яблоки - на 6,73%, огурцы подешевели на 52,28%, помидоры - на 40,48%.За предыдущий период, с 10 по 16 августа, картофель подешевел на 3,93%, капуста - на 0,62%, морковь - на 7,57%, огурцы - на 3,91%, помидоры - на 3,4%, яблоки - на 0,49%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились в среднем на 2%.С 17 по 23 августа в России выросли цены на шоколадные конфеты (на 0,8%), на печенье (на 0,5%), на пастеризованное молоко и сметану (на 0,3%), на баранину, вареную колбасу, жирный творог, черный чай и водку (на 0,2%), на соль (на 0,1%). Цены на мороженую рыбу снизились на 0,4%, на стерилизованное молоко - на на 0,1%.

https://ria.ru/20210824/pomosch-1747075549.html

https://ria.ru/20210824/tseny-1747006348.html

https://ria.ru/20210818/tseny-1746261025.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия