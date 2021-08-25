https://ria.ru/20210825/truby-1747259319.html

США ввели пошлину в 210% на импорт труб из России

США ввели пошлину в 210% на импорт труб из России - РИА Новости, 25.08.2021

США ввели пошлину в 210% на импорт труб из России

Министерство торговли США ввело импортные пошлины на несколько видов стальных труб из России, Южной Кореи и с Украины, следует из документа, размещенного в... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:06

2021-08-25T20:06

2021-08-25T23:56

в мире

сша

министерство торговли сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601678820_0:167:2040:1315_1920x0_80_0_0_c8b3d13bd5c6a210a9e22b974ee11b39.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министерство торговли США ввело импортные пошлины на несколько видов стальных труб из России, Южной Кореи и с Украины, следует из документа, размещенного в Федеральном реестре США.В частности, речь идет о бесшовных стандартных, магистральных и напорных трубах из углеродистой и легированной стали.Для российских труб пошлина составила 209,72%, при этом для корейских — всего 4,44% (с поправкой на компенсацию экспортных субсидий), а для украинских — 23,75%.В начале августа министерство сообщило о намерении ввести пошлины на ряд стальных труб, так как американская Комиссия по международной торговле определила, что страна несет убытки из-за того, что экспорт этого товара в США идет по цене "ниже справедливой".

https://ria.ru/20210820/oruzhie-1746618790.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, министерство торговли сша, россия