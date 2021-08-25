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США ввели пошлину в 210% на импорт труб из России
США ввели пошлину в 210% на импорт труб из России - РИА Новости, 25.08.2021
США ввели пошлину в 210% на импорт труб из России
Министерство торговли США ввело импортные пошлины на несколько видов стальных труб из России, Южной Кореи и с Украины, следует из документа, размещенного в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:06
2021-08-25T23:56
в мире
сша
министерство торговли сша
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министерство торговли США ввело импортные пошлины на несколько видов стальных труб из России, Южной Кореи и с Украины, следует из документа, размещенного в Федеральном реестре США.В частности, речь идет о бесшовных стандартных, магистральных и напорных трубах из углеродистой и легированной стали.Для российских труб пошлина составила 209,72%, при этом для корейских — всего 4,44% (с поправкой на компенсацию экспортных субсидий), а для украинских — 23,75%.В начале августа министерство сообщило о намерении ввести пошлины на ряд стальных труб, так как американская Комиссия по международной торговле определила, что страна несет убытки из-за того, что экспорт этого товара в США идет по цене "ниже справедливой".
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в мире, сша, министерство торговли сша, россия
20:06 25.08.2021 (обновлено: 23:56 25.08.2021)
 
США ввели пошлину в 210% на импорт труб из России

Министерство торговли США ввело пошлину в 210% на импорт некоторых наименований труб из России

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : U.S. Department of Commerce
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министерство торговли США ввело импортные пошлины на несколько видов стальных труб из России, Южной Кореи и с Украины, следует из документа, размещенного в Федеральном реестре США.
В частности, речь идет о бесшовных стандартных, магистральных и напорных трубах из углеродистой и легированной стали.
Для российских труб пошлина составила 209,72%, при этом для корейских — всего 4,44% (с поправкой на компенсацию экспортных субсидий), а для украинских — 23,75%.
В начале августа министерство сообщило о намерении ввести пошлины на ряд стальных труб, так как американская Комиссия по международной торговле определила, что страна несет убытки из-за того, что экспорт этого товара в США идет по цене "ниже справедливой".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 19:55
США ограничили импорт некоторых видов российского оружия
 
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