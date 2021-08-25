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Суд в ФРГ отказался рассмотреть ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию
Суд в ФРГ отказался рассмотреть ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию - РИА Новости, 25.08.2021
Суд в ФРГ отказался рассмотреть ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию
Суд в Германии в деле об исключении "Северного потока 2" из газовой директивы ЕС не рассматривал вопросы ввода трубопровода в эксплуатацию, говорится в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:23
2021-08-25T17:01
экономика
природный газ
дюссельдорф
германия
северный поток — 2
россия
сша
евросоюз
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БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Суд в Германии в деле об исключении "Северного потока 2" из газовой директивы ЕС не рассматривал вопросы ввода трубопровода в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы суда.Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании на решение немецкого регулятора не выводить газопровод "Северный поток 2" из-под действия газовой директивы ЕС."Будет ли трубопровод ("Северный поток 2") введен в эксплуатацию, когда и на каких условиях - это не предмет решения суда", - говорится в сообщении.Оператор Nord Stream 2 AG обжаловал в высшем земельном суде в Дюссельдорфе решение Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что "Северный поток 2" не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного третьего энергопокета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует разделять деятельность по добыче газа (владельца газа) и по его транспортировке (владельца трубы). Так, необходимо, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.Основанием для решения Федерального сетевого агентства стало то, что "Северный поток 2" якобы не был достроен к 23 маю 2019 года, поэтому не может претендовать на исключения из Газовой директивы. В Nord Stream 2 AG с этим не согласны, заявляя, что "на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
https://ria.ru/20210823/khod-1746900669.html
https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795199.html
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германия
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экономика, природный газ, дюссельдорф, германия, северный поток — 2, россия, сша, евросоюз, балтийское море, nord stream 2 ag
15:23 25.08.2021 (обновлено: 17:01 25.08.2021)
 
Суд в ФРГ отказался рассмотреть ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию

В ФРГ суд не стал рассматривать введение "Северного потока — 2" в эксплуатацию из-за компетенций

© РИА Новости / Александров АртурБрандербурские ворота
Брандербурские ворота - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Александров Артур
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БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Суд в Германии в деле об исключении "Северного потока 2" из газовой директивы ЕС не рассматривал вопросы ввода трубопровода в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы суда.
Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании на решение немецкого регулятора не выводить газопровод "Северный поток 2" из-под действия газовой директивы ЕС.
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"Будет ли трубопровод ("Северный поток 2") введен в эксплуатацию, когда и на каких условиях - это не предмет решения суда", - говорится в сообщении.
Оператор Nord Stream 2 AG обжаловал в высшем земельном суде в Дюссельдорфе решение Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что "Северный поток 2" не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного третьего энергопокета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует разделять деятельность по добыче газа (владельца газа) и по его транспортировке (владельца трубы). Так, необходимо, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.
Основанием для решения Федерального сетевого агентства стало то, что "Северный поток 2" якобы не был достроен к 23 маю 2019 года, поэтому не может претендовать на исключения из Газовой директивы. В Nord Stream 2 AG с этим не согласны, заявляя, что "на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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ЭкономикаПриродный газДюссельдорфГерманияСеверный поток — 2РоссияСШАЕвросоюзБалтийское мореNord Stream 2 AG
 
 
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