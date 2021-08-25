https://ria.ru/20210825/truba-1747205618.html

Суд в ФРГ отказался рассмотреть ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию

Суд в ФРГ отказался рассмотреть ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию - РИА Новости, 25.08.2021

Суд в ФРГ отказался рассмотреть ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию

Суд в Германии в деле об исключении "Северного потока 2" из газовой директивы ЕС не рассматривал вопросы ввода трубопровода в эксплуатацию, говорится в... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:23

2021-08-25T15:23

2021-08-25T17:01

экономика

природный газ

дюссельдорф

германия

северный поток — 2

россия

сша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/15013/73/150137376_0:281:3000:1969_1920x0_80_0_0_d985e06801af8bb7025a0f3334eb9558.jpg

БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Суд в Германии в деле об исключении "Северного потока 2" из газовой директивы ЕС не рассматривал вопросы ввода трубопровода в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы суда.Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании на решение немецкого регулятора не выводить газопровод "Северный поток 2" из-под действия газовой директивы ЕС."Будет ли трубопровод ("Северный поток 2") введен в эксплуатацию, когда и на каких условиях - это не предмет решения суда", - говорится в сообщении.Оператор Nord Stream 2 AG обжаловал в высшем земельном суде в Дюссельдорфе решение Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что "Северный поток 2" не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного третьего энергопокета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует разделять деятельность по добыче газа (владельца газа) и по его транспортировке (владельца трубы). Так, необходимо, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.Основанием для решения Федерального сетевого агентства стало то, что "Северный поток 2" якобы не был достроен к 23 маю 2019 года, поэтому не может претендовать на исключения из Газовой директивы. В Nord Stream 2 AG с этим не согласны, заявляя, что "на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.

https://ria.ru/20210823/khod-1746900669.html

https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795199.html

дюссельдорф

германия

россия

сша

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, дюссельдорф, германия, северный поток — 2, россия, сша, евросоюз, балтийское море, nord stream 2 ag