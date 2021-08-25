https://ria.ru/20210825/tir-1747209203.html

На "Армия-2021" представили интерактивный лазерный тир

На "Армия-2021" представили интерактивный лазерный тир - РИА Новости, 25.08.2021

На "Армия-2021" представили интерактивный лазерный тир

Новосибирское высшее военное командное училище представило на форуме "Армия-2021" интерактивный лазерный тир с системой ответного огня, который подается в руку... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:37

2021-08-25T15:37

2021-08-25T15:37

безопасность

кубинка

новосибирск

патриот

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Новосибирское высшее военное командное училище представило на форуме "Армия-2021" интерактивный лазерный тир с системой ответного огня, который подается в руку стреляющего посредством малых токов."Училищем на экспозиции форума представлен интерактивный лазерный боевой тир. Этот продукт – результат совместной деятельности профессорско-преподавательского состава училища и акционерного общества "Рубин-тир" города Новосибирск. Тир позволяет производить обучение начальным, базовым навыкам стрельбы из стрелкового оружия. Стрелять можно как лазерным, пневматическим оружием, так и при условии оборудования помещения и боевой стрельбы", - рассказал РИА Новости заместитель начальника училища по учебно-научной работе полковник Дмитрий Волоткович.По его словам, программное обеспечение позволяет задавать различные климатические условия, тип оружия, условия стрельбы и ее дальность. На отдельно взятом участке на расстоянии до 10-20 метров можно сымитировать стрельбу на дальности до 100-200 метров."Уникальность тира заключается в том, что здесь есть система ответного огня. Это специальный браслет, который надевается на руку, и в случае попадания противника по вам вы, соответственно, чувствуете это при помощи малых токов. Это не больно и абсолютно безвредно", - отметил полковник.Для отработки стрельбы в систему можно загрузить любую местность, снятую на видеоаппаратуру, а в конце упражнения программа обеспечения позволяет проанализировать ход его выполнения и дать рекомендации стрелку, добавил Волоткович.Новосибирское высшее военное командное училище один из ведущих вузов Минобороны России. За время своего существования учреждение подготовило свыше 27 тысяч офицеров, среди его выпускников более 50 генералов. 1 июня 2022 года вуз отметит свой 55-летний юбилей.Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20210824/rekord-1746960747.html

https://ria.ru/20210823/bronemashina-1746816211.html

кубинка

новосибирск

россия

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безопасность, кубинка, новосибирск, патриот, россия, форум "армия — 2021"