https://ria.ru/20210825/terrorizm-1747157756.html

Белоруссия выдала России обвиняемого в финансировании терроризма

Белоруссия выдала России обвиняемого в финансировании терроризма - РИА Новости, 25.08.2021

Белоруссия выдала России обвиняемого в финансировании терроризма

Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила просьбу российских коллег о выдаче мужчины, обвиняемого в финансировании организации "Исламское государство"*, сообщило... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:24

2021-08-25T11:24

2021-08-25T11:41

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исламское государство

генеральная прокуратура белоруссии

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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила просьбу российских коллег о выдаче мужчины, обвиняемого в финансировании организации "Исламское государство"*, сообщило в среду белорусское ведомство."Генеральная прокуратура Республики Беларусь на основании конвенции государств – участников СНГ… удовлетворила просьбу генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Н. (обвиняемого – ред.), 1990 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма", - говорится в сообщении на сайте белорусской Генпрокуратуры.Отмечается, что "после вступления решения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче в силу он был передан представителям правоохранительных органов Российской Федерации"."Уголовное дело в отношении Н. расследовало управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан", - поясняется в сообщении.Согласно ему, "обвиняемый, ранее судимый за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, в сентябре 2018 года в Хасавюрте передал своему знакомому денежные средства, которые предполагалось перевести международной террористической организации "Исламское государство"* для приобретения оружия и обмундирования, необходимых ее организованным группам и незаконным вооруженным формированиям"."Поскольку обвиняемый скрылся от органа уголовного преследования, его объявили в розыск и избрали в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники милиции Гомельской области задержали мужчину на территории Белоруссии.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210730/khischenie-1743555220.html

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белоруссия

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хасавюрт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, в мире, хасавюрт, генеральная прокуратура рф, снг, исламское государство, генеральная прокуратура белоруссии