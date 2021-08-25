https://ria.ru/20210825/terroristy-1747153367.html
Появилось видео задержания террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад"*
Появилось видео задержания террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад"* - РИА Новости, 25.08.2021
Появилось видео задержания террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад"*
Федеральная служба безопасности распространила видео спецоперации против 31 участника "Катиба Таухид валь-Джихад"*. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:01
2021-08-25T11:01
2021-08-25T17:46
происшествия
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москва
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности распространила видео спецоперации против 31 участника "Катиба Таухид валь-Джихад"*.Показано, как подозреваемых задерживают в разных регионах России, в том числе в Москве, после чего доставляют в отделения. При обыске у них нашли запрещенную литературу и сим-карты."Катиба Таухид валь-Джихад"* — радикальная группировка, на счету которой несколько атак на Ближнем Востоке. По информации силовиков, члены ячейки вербовали и отправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали боевиков в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.Возбуждены уголовные дела, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210805/terrorizm-1744500413.html
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Задержание террористов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Кадры ФСБ
Силовики задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
* Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году
2021-08-25T11:01
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происшествия, сирия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
11:01 25.08.2021 (обновлено: 17:46 25.08.2021)
Появилось видео задержания террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад"*
ФСБ опубликовала кадры задержания 31 сторонника организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*