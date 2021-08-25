https://ria.ru/20210825/telo-1747173650.html

На дне Камы нашли тело пропавшего подростка

На дне Камы нашли тело пропавшего подростка - РИА Новости, 25.08.2021

На дне Камы нашли тело пропавшего подростка

Водолазы обнаружили на дне реки Камы в Елабужском районе Татарстана тело молодого человека, который в воскресенье утром вместе с девушкой уехал кататься на... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:44

2021-08-25T12:44

2021-08-25T16:15

происшествия

елабужский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

елабуга

россия

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КАЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. Водолазы обнаружили на дне реки Камы в Елабужском районе Татарстана тело молодого человека, который в воскресенье утром вместе с девушкой уехал кататься на лодке и не вернулся, сообщает Следственное управление СК России по Татарстану.Ранее, по информации ГУ МЧС, в Каме вблизи села Танайка волонтеры обнаружили тело, предположительно, пропавшей девушки."В Елабужском районе в реке Каме обнаружены тела 16-летней девушки и 17-летнего юноши <…> Тело девушки вынесло на берег, юношу извлекли со дна водолазы", — говорится в сообщении СК.Как отмечает следственное управление, в ходе осмотра тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Все обстоятельства происшествия выясняются.По информации регионального СУ СК, молодой человек и девушка пропали в ночь на 22 августа у Елабуги. Следствием установлено, что они находились на берегу с компанией знакомых, после чего отправились плавать на трехместной надувной лодке с мотором. Об их местонахождении ничего не было известно. На связь подростки не выходили, их сотовые телефоны были недоступны. После их исчезновения возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

https://ria.ru/20210825/baydarka-1747126619.html

https://ria.ru/20210824/devochka-1747024930.html

елабужский район

елабуга

россия

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происшествия, елабужский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), елабуга, россия