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https://ria.ru/20210825/tatarstan-1747134420.html
Под Елабугой нашли тело девушки
Под Елабугой нашли тело девушки - РИА Новости, 25.08.2021
Под Елабугой нашли тело девушки
Тело, предположительно, пропавшей девушки обнаружили волонтеры во время поисков двух подростков, которые в воскресенье утром уехали кататься на лодке по реке... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T08:24
2021-08-25T12:10
происшествия
елабужский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
елабуга
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КАЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. Тело, предположительно, пропавшей девушки обнаружили волонтеры во время поисков двух подростков, которые в воскресенье утром уехали кататься на лодке по реке Каме под Елабугой и не вернулись, сообщает ГУ МЧС по Татарстану.По информации следственного управления СК по Татарстану, 17-летний молодой человек и 16-летняя девушка пропали в ночь на 22 августа на Каме у Елабуги. Следствие установило, что они находились на берегу с компанией знакомых, после чего отправились плавать на трехместной надувной лодке с мотором, об их местонахождении ничего не известно. На связь подростки не выходили, их сотовые телефоны недоступны. После их исчезновения возбудили уголовное дело об убийстве двух или более лиц."В 05:40 25 августа, по предварительной информации от единой дежурно-диспетчерской службы Елабужского района, на реке Кама вблизи села Танайка волонтеры обнаружили тело, предположительно, девушки 2005 года рождения, пропавшей 22 августа", — говорится в сообщении.По информации МЧС, за вторник спасатели осмотрели правый и левый берега Камы на протяжении 50 километров, пешком обследовали десять километров береговой линии, также методом траления изучили квадрат акватории размерами 400х120 метров.Ранее региональное ГУ МЧС информировало, что в поисках задействованы штатные и внештатные инспекторы госинспекции по маломерным судам, спасатели-кинологи, полицейские, волонтеры — порядка 70 человек, 18 плавсредств, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл.
https://ria.ru/20210825/baydarka-1747126619.html
https://ria.ru/20210824/devochka-1747024930.html
елабужский район
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происшествия, елабужский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), елабуга
08:24 25.08.2021 (обновлено: 12:10 25.08.2021)
 
Под Елабугой нашли тело девушки

Вблизи села Танайка волонтеры нашли, предположительно, тело пропавшей на Каме девушки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. Тело, предположительно, пропавшей девушки обнаружили волонтеры во время поисков двух подростков, которые в воскресенье утром уехали кататься на лодке по реке Каме под Елабугой и не вернулись, сообщает ГУ МЧС по Татарстану.
По информации следственного управления СК по Татарстану, 17-летний молодой человек и 16-летняя девушка пропали в ночь на 22 августа на Каме у Елабуги. Следствие установило, что они находились на берегу с компанией знакомых, после чего отправились плавать на трехместной надувной лодке с мотором, об их местонахождении ничего не известно. На связь подростки не выходили, их сотовые телефоны недоступны. После их исчезновения возбудили уголовное дело об убийстве двух или более лиц.
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"В 05:40 25 августа, по предварительной информации от единой дежурно-диспетчерской службы Елабужского района, на реке Кама вблизи села Танайка волонтеры обнаружили тело, предположительно, девушки 2005 года рождения, пропавшей 22 августа", — говорится в сообщении.
По информации МЧС, за вторник спасатели осмотрели правый и левый берега Камы на протяжении 50 километров, пешком обследовали десять километров береговой линии, также методом траления изучили квадрат акватории размерами 400х120 метров.
Ранее региональное ГУ МЧС информировало, что в поисках задействованы штатные и внештатные инспекторы госинспекции по маломерным судам, спасатели-кинологи, полицейские, волонтеры — порядка 70 человек, 18 плавсредств, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл.
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ПроисшествияЕлабужский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Елабуга
 
 
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