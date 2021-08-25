https://ria.ru/20210825/tatarstan-1747134420.html

Под Елабугой нашли тело девушки

Под Елабугой нашли тело девушки - РИА Новости, 25.08.2021

Под Елабугой нашли тело девушки

Тело, предположительно, пропавшей девушки обнаружили волонтеры во время поисков двух подростков, которые в воскресенье утром уехали кататься на лодке по реке... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T08:24

2021-08-25T08:24

2021-08-25T12:10

происшествия

елабужский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

елабуга

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КАЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. Тело, предположительно, пропавшей девушки обнаружили волонтеры во время поисков двух подростков, которые в воскресенье утром уехали кататься на лодке по реке Каме под Елабугой и не вернулись, сообщает ГУ МЧС по Татарстану.По информации следственного управления СК по Татарстану, 17-летний молодой человек и 16-летняя девушка пропали в ночь на 22 августа на Каме у Елабуги. Следствие установило, что они находились на берегу с компанией знакомых, после чего отправились плавать на трехместной надувной лодке с мотором, об их местонахождении ничего не известно. На связь подростки не выходили, их сотовые телефоны недоступны. После их исчезновения возбудили уголовное дело об убийстве двух или более лиц."В 05:40 25 августа, по предварительной информации от единой дежурно-диспетчерской службы Елабужского района, на реке Кама вблизи села Танайка волонтеры обнаружили тело, предположительно, девушки 2005 года рождения, пропавшей 22 августа", — говорится в сообщении.По информации МЧС, за вторник спасатели осмотрели правый и левый берега Камы на протяжении 50 километров, пешком обследовали десять километров береговой линии, также методом траления изучили квадрат акватории размерами 400х120 метров.Ранее региональное ГУ МЧС информировало, что в поисках задействованы штатные и внештатные инспекторы госинспекции по маломерным судам, спасатели-кинологи, полицейские, волонтеры — порядка 70 человек, 18 плавсредств, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл.

https://ria.ru/20210825/baydarka-1747126619.html

https://ria.ru/20210824/devochka-1747024930.html

елабужский район

елабуга

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2021

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происшествия, елабужский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), елабуга