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В Карачаево-Черкесии возбудили дело после убийства на свадьбе
В Карачаево-Черкесии возбудили дело после убийства на свадьбе - РИА Новости, 25.08.2021
В Карачаево-Черкесии возбудили дело после убийства на свадьбе
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в ходе бытового конфликта в ауле Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии, сообщает следственное... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:32
2021-08-25T20:32
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
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ПЯТИГОРСК, 25 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в ходе бытового конфликта в ауле Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии, сообщает следственное управление СК по региону.По данным СМИ, конфликт произошел на свадьбе из-за того, что гости не могли определиться, кто будет танцевать с невестой."Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером в ауле Икон-Халк Ногайского района между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из них выстрелил другому в живот. От полученного ранения мужчина скончался в машине скорой помощи, а злоумышленник скрылся, добавили в СК.По информации МВД по КЧР, по подозрению в убийстве разыскивается Киракосян Самвел Самсонович, 1989 года рождения, житель аула Эркен-Шахар. Как уточнили в полиции, в ходе конфликта потерпевшему - 40-летнему жителю аула Эркен-Юрт - было причинено проникающее огнестрельное ранение грудной клетки слева, от которого мужчина скончался в больнице. "В совершении данного преступления подозреваются двое лиц, один из которых задержан, второй - Самвел Киракосян - объявлен в розыск", - добавили в МВД.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), карачаево-черкесская республика (кчр), россия
20:32 25.08.2021
 
В Карачаево-Черкесии возбудили дело после убийства на свадьбе

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины во время свадьбы в Карачаево-Черкесии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЯТИГОРСК, 25 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в ходе бытового конфликта в ауле Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии, сообщает следственное управление СК по региону.
По данным СМИ, конфликт произошел на свадьбе из-за того, что гости не могли определиться, кто будет танцевать с невестой.
"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером в ауле Икон-Халк Ногайского района между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из них выстрелил другому в живот. От полученного ранения мужчина скончался в машине скорой помощи, а злоумышленник скрылся, добавили в СК.
По информации МВД по КЧР, по подозрению в убийстве разыскивается Киракосян Самвел Самсонович, 1989 года рождения, житель аула Эркен-Шахар. Как уточнили в полиции, в ходе конфликта потерпевшему - 40-летнему жителю аула Эркен-Юрт - было причинено проникающее огнестрельное ранение грудной клетки слева, от которого мужчина скончался в больнице. "В совершении данного преступления подозреваются двое лиц, один из которых задержан, второй - Самвел Киракосян - объявлен в розыск", - добавили в МВД.
Невеста в загсе - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 02:34
Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Россия
 
 
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