https://ria.ru/20210825/svadba-1747261664.html

В Карачаево-Черкесии возбудили дело после убийства на свадьбе

В Карачаево-Черкесии возбудили дело после убийства на свадьбе - РИА Новости, 25.08.2021

В Карачаево-Черкесии возбудили дело после убийства на свадьбе

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в ходе бытового конфликта в ауле Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии, сообщает следственное... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:32

2021-08-25T20:32

2021-08-25T20:32

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

карачаево-черкесская республика (кчр)

россия

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ПЯТИГОРСК, 25 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в ходе бытового конфликта в ауле Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии, сообщает следственное управление СК по региону.По данным СМИ, конфликт произошел на свадьбе из-за того, что гости не могли определиться, кто будет танцевать с невестой."Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером в ауле Икон-Халк Ногайского района между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из них выстрелил другому в живот. От полученного ранения мужчина скончался в машине скорой помощи, а злоумышленник скрылся, добавили в СК.По информации МВД по КЧР, по подозрению в убийстве разыскивается Киракосян Самвел Самсонович, 1989 года рождения, житель аула Эркен-Шахар. Как уточнили в полиции, в ходе конфликта потерпевшему - 40-летнему жителю аула Эркен-Юрт - было причинено проникающее огнестрельное ранение грудной клетки слева, от которого мужчина скончался в больнице. "В совершении данного преступления подозреваются двое лиц, один из которых задержан, второй - Самвел Киракосян - объявлен в розыск", - добавили в МВД.

https://ria.ru/20210811/svadba-1745280344.html

россия

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), карачаево-черкесская республика (кчр), россия