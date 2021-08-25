Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/sud-1747153496.html
Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" незаконными
Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" незаконными - РИА Новости, 25.08.2021
Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" незаконными
Суд удовлетворил иск прокуратуры к Google о признании запрещенной к распространению информации, популяризирующей "зацепинг", сообщает Московская межрегиональная РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:00
2021-08-25T15:18
общество
google
youtube
московская межрегиональная транспортная прокуратура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Суд удовлетворил иск прокуратуры к Google о признании запрещенной к распространению информации, популяризирующей "зацепинг", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.По информации ведомства, на видеохостинге YouTube были размещены видеоролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения на поездах."Учитывая, что распространение контента такого содержания среди граждан, особенно детей, побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение, транспортным прокурором в интересах неопределённого круга лиц в суд направлено административное исковое заявление к владельцу веб-ресурса – компании Google LLC о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, в Единый реестр информации, распространение которой на территории РФ запрещено.
https://ria.ru/20210606/zatseper-1735886310.html
https://ria.ru/20190429/1553151008.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, google, youtube, московская межрегиональная транспортная прокуратура, россия
11:00 25.08.2021 (обновлено: 15:18 25.08.2021)
 
Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" незаконными

Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" на ютьюбе незаконными

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Суд удовлетворил иск прокуратуры к Google о признании запрещенной к распространению информации, популяризирующей "зацепинг", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
По информации ведомства, на видеохостинге YouTube были размещены видеоролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения на поездах.
Подготовка к открытию Московсковского центрального кольца - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 16:54
На крыше московской электрички погиб зацепер
"Учитывая, что распространение контента такого содержания среди граждан, особенно детей, побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение, транспортным прокурором в интересах неопределённого круга лиц в суд направлено административное исковое заявление к владельцу веб-ресурса – компании Google LLC о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.
После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, в Единый реестр информации, распространение которой на территории РФ запрещено.
Электричкеры - РИА Новости, 1920, 29.04.2019
29 апреля 2019, 15:34
Мосгордума приняла законопроект об увеличении штрафа за зацепинг в 15 раз
 
ОбществоGoogleYouTubeМосковская межрегиональная транспортная прокуратураРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
Лента новостейМолния