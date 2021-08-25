https://ria.ru/20210825/sud-1747153496.html
Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" незаконными
Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" незаконными - РИА Новости, 25.08.2021
Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" незаконными
Суд удовлетворил иск прокуратуры к Google о признании запрещенной к распространению информации, популяризирующей "зацепинг", сообщает Московская межрегиональная РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:00
2021-08-25T11:00
2021-08-25T15:18
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московская межрегиональная транспортная прокуратура
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Суд удовлетворил иск прокуратуры к Google о признании запрещенной к распространению информации, популяризирующей "зацепинг", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.По информации ведомства, на видеохостинге YouTube были размещены видеоролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения на поездах."Учитывая, что распространение контента такого содержания среди граждан, особенно детей, побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение, транспортным прокурором в интересах неопределённого круга лиц в суд направлено административное исковое заявление к владельцу веб-ресурса – компании Google LLC о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, в Единый реестр информации, распространение которой на территории РФ запрещено.
https://ria.ru/20210606/zatseper-1735886310.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, google, youtube, московская межрегиональная транспортная прокуратура, россия
11:00 25.08.2021 (обновлено: 15:18 25.08.2021)
Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" незаконными
Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" на ютьюбе незаконными