https://ria.ru/20210825/sud-1747153496.html

Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" незаконными

Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" незаконными - РИА Новости, 25.08.2021

Российский суд признал видеоролики с пропагандой "зацепинга" незаконными

Суд удовлетворил иск прокуратуры к Google о признании запрещенной к распространению информации, популяризирующей "зацепинг", сообщает Московская межрегиональная РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:00

2021-08-25T11:00

2021-08-25T15:18

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московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Суд удовлетворил иск прокуратуры к Google о признании запрещенной к распространению информации, популяризирующей "зацепинг", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.По информации ведомства, на видеохостинге YouTube были размещены видеоролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения на поездах."Учитывая, что распространение контента такого содержания среди граждан, особенно детей, побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение, транспортным прокурором в интересах неопределённого круга лиц в суд направлено административное исковое заявление к владельцу веб-ресурса – компании Google LLC о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, в Единый реестр информации, распространение которой на территории РФ запрещено.

https://ria.ru/20210606/zatseper-1735886310.html

https://ria.ru/20190429/1553151008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, google, youtube, московская межрегиональная транспортная прокуратура, россия