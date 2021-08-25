https://ria.ru/20210825/studenty-1747259455.html

МВД окажет визовую помощь обучающимся в России афганским студентам

МВД окажет визовую помощь обучающимся в России афганским студентам - РИА Новости, 25.08.2021

МВД окажет визовую помощь обучающимся в России афганским студентам

Афганским студентам и курсантам, находящимся на территории России, при необходимости будет оказана визовая поддержка, сообщается на сайте МВД России. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:07

2021-08-25T20:07

2021-08-25T20:07

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Афганским студентам и курсантам, находящимся на территории России, при необходимости будет оказана визовая поддержка, сообщается на сайте МВД России.Отмечается, что на территории РФ находятся более 1,6 тысячи граждан Афганистана, которые учатся в российских вузах."С учетом сложившейся обстановки в Афганистане с российской стороны при необходимости будет оказана визовая поддержка афганским студентам и курсантам, находящимся на территории РФ", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что другие категории граждан Афганистана, которые не могут выехать из РФ с учетом проводимых противоэпидемиологических мер, могут до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальный орган МВД России за урегулированием своего правового статуса на территории России."В настоящее время осуществляется мониторинг дальнейшего развития ситуации как на территории Афганистана, так и в сопредельных с ним странах. Данный вопрос обсуждался на очередном заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией, состоявшемся 24 августа", - подчеркивается в сообщении.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210825/afgantsy-1747183366.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия