МВД окажет визовую помощь обучающимся в России афганским студентам
МВД России: афганским студентам и курсантам при необходимости будет оказана визовая поддержка
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУ входа в здание Министерства внутренних дел России
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Афганским студентам и курсантам, находящимся на территории России, при необходимости будет оказана визовая поддержка, сообщается на сайте МВД России.
Отмечается, что на территории РФ находятся более 1,6 тысячи граждан Афганистана, которые учатся в российских вузах.
"С учетом сложившейся обстановки в Афганистане с российской стороны при необходимости будет оказана визовая поддержка афганским студентам и курсантам, находящимся на территории РФ", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что другие категории граждан Афганистана, которые не могут выехать из РФ с учетом проводимых противоэпидемиологических мер, могут до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальный орган МВД России за урегулированием своего правового статуса на территории России.
"В настоящее время осуществляется мониторинг дальнейшего развития ситуации как на территории Афганистана, так и в сопредельных с ним странах. Данный вопрос обсуждался на очередном заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией, состоявшемся 24 августа", - подчеркивается в сообщении.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация
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