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В НАСА рассчитывают на сотрудничество с Россией по окололунной станции
В НАСА рассчитывают на сотрудничество с Россией по окололунной станции - РИА Новости, 25.08.2021
В НАСА рассчитывают на сотрудничество с Россией по окололунной станции
Глава НАСА Билл Нельсон заявил РИА Новости, что рассчитывает на сотрудничество с РФ по окололунной станции Gateway. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:15
2021-08-25T09:15
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россия
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КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 25 авг - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон заявил РИА Новости, что рассчитывает на сотрудничество с РФ по окололунной станции Gateway."Я хотел бы, чтобы Россия сотрудничала с нами по Gateway. Россия не давала нам знать, хотят ли они сотрудничать по Gateway, но, думаю, мы точно хотим, чтобы они (сотрудничали)", - сказал Нельсон."Я обсужу это с (гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием) Рогозиным", - добавил глава НАСА.Проект Лунной орбитальной платформы-шлюза (Gateway) предусматривает строительство международной обитаемой окололунной станции для изучения Луны и дальнего космоса, а также для пересадки при отправке астронавтов на Марс.
https://ria.ru/20210810/mks-1745125712.html
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наса, роскосмос, космос - риа наука, марс, луна, россия, билл нельсон
09:15 25.08.2021
 
В НАСА рассчитывают на сотрудничество с Россией по окололунной станции

Глава НАСА Нельсон рассчитывает на сотрудничество с Россией по окололунной станции Gateway

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 25 авг - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон заявил РИА Новости, что рассчитывает на сотрудничество с РФ по окололунной станции Gateway.
"Я хотел бы, чтобы Россия сотрудничала с нами по Gateway. Россия не давала нам знать, хотят ли они сотрудничать по Gateway, но, думаю, мы точно хотим, чтобы они (сотрудничали)", - сказал Нельсон.
"Я обсужу это с (гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием) Рогозиным", - добавил глава НАСА.
Проект Лунной орбитальной платформы-шлюза (Gateway) предусматривает строительство международной обитаемой окололунной станции для изучения Луны и дальнего космоса, а также для пересадки при отправке астронавтов на Марс.
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НАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМарсЛунаРоссияБилл Нельсон
 
 
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