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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/ssha-1747270560.html
Блинкен заявил, что сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны
Блинкен заявил, что сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны - РИА Новости, 25.08.2021
Блинкен заявил, что сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны
США открыты к сотрудничеству с будущим правительством Афганистана, если оно будет соблюдать права человека и не даст превратить страну в плацдарм для... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T22:32
2021-08-25T22:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
энтони блинкен
талибан
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США открыты к сотрудничеству с будущим правительством Афганистана, если оно будет соблюдать права человека и не даст превратить страну в плацдарм для террористов, в противном случае ему грозит международная изоляция, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Фундаментально характер такого взаимодействия и характер наших отношений полностью зависит от действий "Талибана"* - от соблюдения будущим правительством базовых прав афганского народа, выполнения обязательств не допустить использования Афганистана в качестве плацдарма для террористических атак против нас и наших союзников", - сказал он журналистам.Сейчас, по его словам, США прежде всего ждут от талибов сохранения возможности для выезда из страны всех желающих.Несоблюдение этих условий превратит Афганистан в "парию" в глазах международного сообщества, предупредил госсекретарь.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, афганистан, энтони блинкен, талибан
22:32 25.08.2021 (обновлено: 22:49 25.08.2021)
 
Блинкен заявил, что сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны

Госсекретарь Блинкен: США будут сотрудничать с властями Афганистана при условии мира в стране

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США открыты к сотрудничеству с будущим правительством Афганистана, если оно будет соблюдать права человека и не даст превратить страну в плацдарм для террористов, в противном случае ему грозит международная изоляция, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Фундаментально характер такого взаимодействия и характер наших отношений полностью зависит от действий "Талибана"* - от соблюдения будущим правительством базовых прав афганского народа, выполнения обязательств не допустить использования Афганистана в качестве плацдарма для террористических атак против нас и наших союзников", - сказал он журналистам.
Сейчас, по его словам, США прежде всего ждут от талибов сохранения возможности для выезда из страны всех желающих.
Несоблюдение этих условий превратит Афганистан в "парию" в глазах международного сообщества, предупредил госсекретарь.
* Террористическая организация, запрещена в России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 22:15Захват власти в Афганистане талибами
Блинкен заявил, что у США достаточно рычагов давления на талибов
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанЭнтони БлинкенТалибан
 
 
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