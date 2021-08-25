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Блинкен заявил, что сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны
Блинкен заявил, что сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны - РИА Новости, 25.08.2021
Блинкен заявил, что сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны
США открыты к сотрудничеству с будущим правительством Афганистана, если оно будет соблюдать права человека и не даст превратить страну в плацдарм для... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T22:32
2021-08-25T22:32
2021-08-25T22:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
энтони блинкен
талибан
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США открыты к сотрудничеству с будущим правительством Афганистана, если оно будет соблюдать права человека и не даст превратить страну в плацдарм для террористов, в противном случае ему грозит международная изоляция, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Фундаментально характер такого взаимодействия и характер наших отношений полностью зависит от действий "Талибана"* - от соблюдения будущим правительством базовых прав афганского народа, выполнения обязательств не допустить использования Афганистана в качестве плацдарма для террористических атак против нас и наших союзников", - сказал он журналистам.Сейчас, по его словам, США прежде всего ждут от талибов сохранения возможности для выезда из страны всех желающих.Несоблюдение этих условий превратит Афганистан в "парию" в глазах международного сообщества, предупредил госсекретарь.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, афганистан, энтони блинкен, талибан
22:32 25.08.2021 (обновлено: 22:49 25.08.2021)
Блинкен заявил, что сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны
Госсекретарь Блинкен: США будут сотрудничать с властями Афганистана при условии мира в стране