https://ria.ru/20210825/ssha-1747270560.html

Блинкен заявил, что сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны

Блинкен заявил, что сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны - РИА Новости, 25.08.2021

Блинкен заявил, что сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны

США открыты к сотрудничеству с будущим правительством Афганистана, если оно будет соблюдать права человека и не даст превратить страну в плацдарм для... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T22:32

2021-08-25T22:32

2021-08-25T22:49

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

энтони блинкен

талибан

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США открыты к сотрудничеству с будущим правительством Афганистана, если оно будет соблюдать права человека и не даст превратить страну в плацдарм для террористов, в противном случае ему грозит международная изоляция, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Фундаментально характер такого взаимодействия и характер наших отношений полностью зависит от действий "Талибана"* - от соблюдения будущим правительством базовых прав афганского народа, выполнения обязательств не допустить использования Афганистана в качестве плацдарма для террористических атак против нас и наших союзников", - сказал он журналистам.Сейчас, по его словам, США прежде всего ждут от талибов сохранения возможности для выезда из страны всех желающих.Несоблюдение этих условий превратит Афганистан в "парию" в глазах международного сообщества, предупредил госсекретарь.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210825/blinken-1747269958.html

сша

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в мире, сша, афганистан, энтони блинкен, талибан