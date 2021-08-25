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Суд в США не изменил смертный приговор убийце девяти афроамериканцев Руфу
Суд в США не изменил смертный приговор убийце девяти афроамериканцев Руфу - РИА Новости, 25.08.2021
Суд в США не изменил смертный приговор убийце девяти афроамериканцев Руфу
Федеральный апелляционный суд в США оставил в силе смертный приговор Дилану Руфу, осужденному за убийство девяти афроамериканцев в штате Южная Каролина. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T21:42
2021-08-25T21:42
в мире
сша
южная каролина
чарлстон
дилан руф
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Федеральный апелляционный суд в США оставил в силе смертный приговор Дилану Руфу, осужденному за убийство девяти афроамериканцев в штате Южная Каролина.Массовый расстрел девяти афроамериканцев в церкви города Чарлстон произошел летом 2015 года. Дилану Руфу были предъявлены обвинения в совершении преступления на почве расовой ненависти, а также ряде других преступлений. В январе 2017 года суд приговорил его к высшей мере наказания."При задержании он во всем признался лишь с едва знакомым намеком на раскаяние… Его преступления заслуживают самого сурового наказания, которое только может вынести общество", - говорится в постановлении апелляционного суда.Руф предлагал признать вину в обмен на гарантию сохранения его жизни, но прокуратура отказалась от такой сделки.
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в мире, сша, южная каролина, чарлстон, дилан руф
21:42 25.08.2021
 
Суд в США не изменил смертный приговор убийце девяти афроамериканцев Руфу

Апелляционный суд в США не изменил смертный приговор убийце девяти афроамериканцев Дилану Руфу

© AP Photo / Chuck Burton21-летний Дилан Руф подозреваемый в массовом убийстве в африканской методистской епископальной церкви Эмануэль в городе Чарлстон, США
21-летний Дилан Руф подозреваемый в массовом убийстве в африканской методистской епископальной церкви Эмануэль в городе Чарлстон, США - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Chuck Burton
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Федеральный апелляционный суд в США оставил в силе смертный приговор Дилану Руфу, осужденному за убийство девяти афроамериканцев в штате Южная Каролина.
Массовый расстрел девяти афроамериканцев в церкви города Чарлстон произошел летом 2015 года. Дилану Руфу были предъявлены обвинения в совершении преступления на почве расовой ненависти, а также ряде других преступлений. В январе 2017 года суд приговорил его к высшей мере наказания.
"При задержании он во всем признался лишь с едва знакомым намеком на раскаяние… Его преступления заслуживают самого сурового наказания, которое только может вынести общество", - говорится в постановлении апелляционного суда.
Руф предлагал признать вину в обмен на гарантию сохранения его жизни, но прокуратура отказалась от такой сделки.
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В миреСШАЮжная КаролинаЧарлстонДилан Руф
 
 
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