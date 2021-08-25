https://ria.ru/20210825/ssha-1747187589.html

Лавров назвал главный вывод, который могут сделать США после Афганистана

Лавров назвал главный вывод, который могут сделать США после Афганистана - РИА Новости, 25.08.2021

Лавров назвал главный вывод, который могут сделать США после Афганистана

Главный вывод, который могут сделать США после Афганистана, состоит в том, что не нужно никого учить жизни, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:55

2021-08-25T13:55

2021-08-25T14:34

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

сергей лавров

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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Главный вывод, который могут сделать США после Афганистана, состоит в том, что не нужно никого учить жизни, заявил глава МИД Сергей Лавров."Если отвечать на вопрос, какие выводы США могут сделать из того, что произошло в итоге в Афганистане... Вывод, наверное, самый главный - не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.Российский министр напомнил также примеры Ирака, Ливии и Сирии, где "американцы хотели всех заставить жить так, как считают нужным". "Я перечисли четыре военных кампании, которые ни к чему хорошему не привели. Только произошел всплеск терроризма, в известных случаях - наркотрафика, ну и потоки нелегальных мигрантов заполонили Европу сразу после того, как натовцы разбомбили ливийское государство", - добавил Лавров.В первой декаде августа члены движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747185445.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, сергей лавров