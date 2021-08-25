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Житель Саратова получил условный срок за призывы к насилию над украинцами
Житель Саратова получил условный срок за призывы к насилию над украинцами - РИА Новости, 25.08.2021
Житель Саратова получил условный срок за призывы к насилию над украинцами
Ленинский районный суд Саратова приговорил к году лишения свободы условно местного жителя из-за комментариев в социальной сети с призывами к насилию над... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:32
2021-08-25T12:32
2021-08-25T12:32
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 25 авг - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова приговорил к году лишения свободы условно местного жителя из-за комментариев в социальной сети с призывами к насилию над украинцами, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.По данным ведомства, житель Саратова в социальной сети размещал "комментарии, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении лиц украинской национальности". Эти факты были задокументированы, а в отношении фигуранта возбудили дело по статье УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет"."Приговором Ленинского районного суда Саратова за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ, указанному лицу назначено наказание в виде года лишения свободы условно с назначением испытательного срока один год и запретом администрирования интернет-ресурсов на год", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210708/shtraf-1740524568.html
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происшествия, саратов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Житель Саратова получил условный срок за призывы к насилию над украинцами
Жителю Саратова дали год лишения свободы условно за призывы в соцсети к насилию над украинцами