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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210825/sputnik-1747138911.html
Индонезия одобрила экстренное использование "Спутника V"
Индонезия одобрила экстренное использование "Спутника V" - РИА Новости, 25.08.2021
Индонезия одобрила экстренное использование "Спутника V"
Индонезия одобрила применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:23
2021-08-25T09:41
распространение коронавируса
в мире
индонезия
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
сан-марино
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БАНГКОК, 25 авг – РИА Новости. Индонезия одобрила применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Индонезия. Индонезия стала 70-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - говорится в сообщении.Таким образом, отмечает РФПИ, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек, - это более 50% населения Земли."Индонезия является одной из наиболее населенных стран Азии, и включение препарата "Спутник V" в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире... Одобрение вакцины в Индонезии основано на тщательной оценке данных и позволит стране успешнее бороться с пандемией", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
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в мире, индонезия, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", сан-марино, мексика, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия
09:23 25.08.2021 (обновлено: 09:41 25.08.2021)
 
Индонезия одобрила экстренное использование "Спутника V"

Индонезия одобрила экстренное использование российской вакцины "Спутник V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БАНГКОК, 25 авг – РИА Новости. Индонезия одобрила применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Индонезия. Индонезия стала 70-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - говорится в сообщении.
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1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
Таким образом, отмечает РФПИ, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек, - это более 50% населения Земли.
"Индонезия является одной из наиболее населенных стран Азии, и включение препарата "Спутник V" в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире... Одобрение вакцины в Индонезии основано на тщательной оценке данных и позволит стране успешнее бороться с пандемией", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
 
Распространение коронавирусаВ миреИндонезияКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Сан-МариноМексикаРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевРоссия
 
 
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