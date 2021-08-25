Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210825/split-sistema-1747167554.html
Инфекционист призвал сократить использование сплит-систем из-за COVID-19
Инфекционист призвал сократить использование сплит-систем из-за COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021
Инфекционист призвал сократить использование сплит-систем из-за COVID-19
Для снижения рисков распространения COVID-19 в местах массового скопления людей следует сводить к минимуму использование кондиционеров комнатного типа, заявил... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:12
2021-08-25T12:12
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир чуланов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744577765_0:157:3068:1883_1920x0_80_0_0_36fbb69d69246c0fcb5c11b713de76e2.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Для снижения рисков распространения COVID-19 в местах массового скопления людей следует сводить к минимуму использование кондиционеров комнатного типа, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов."С целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей (магазины, учреждения культуры, образовательные учреждения, медицинские организации, общественный транспорт и т.д.) использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) необходимо сводить к минимуму, отдавая предпочтение естественной вентиляции в максимально возможных объемах",- сказал Чуланов журналистам.При работе кондиционеров такого типа происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха, что приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля, пояснил Чуланов.По его словам, использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739026828.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744577765_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3f88bb2830f0f4759ab8dac7cbe7c955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов
12:12 25.08.2021
 
Инфекционист призвал сократить использование сплит-систем из-за COVID-19

Инфекционист Чуланов: в целях борьбы с COVID-19 нужно сводить к минимуму использование сплит-систем

© Depositphotos / Andrey PopovСборка кондиционера
Сборка кондиционера - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Для снижения рисков распространения COVID-19 в местах массового скопления людей следует сводить к минимуму использование кондиционеров комнатного типа, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
"С целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей (магазины, учреждения культуры, образовательные учреждения, медицинские организации, общественный транспорт и т.д.) использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) необходимо сводить к минимуму, отдавая предпочтение естественной вентиляции в максимально возможных объемах",- сказал Чуланов журналистам.
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 12:24Распространение коронавируса
В "Векторе" рассказали о влиянии погоды на распространение COVID-19
При работе кондиционеров такого типа происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха, что приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля, пояснил Чуланов.
По его словам, использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19.
Опрос
Вы соблюдаете антиковидные меры в общественных местах?
Проголосовали:
25 июня, 12:11
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир Чуланов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
Лента новостейМолния