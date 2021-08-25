https://ria.ru/20210825/split-sistema-1747167554.html

Инфекционист призвал сократить использование сплит-систем из-за COVID-19

Инфекционист призвал сократить использование сплит-систем из-за COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021

Инфекционист призвал сократить использование сплит-систем из-за COVID-19

Для снижения рисков распространения COVID-19 в местах массового скопления людей следует сводить к минимуму использование кондиционеров комнатного типа, заявил... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:12

2021-08-25T12:12

2021-08-25T12:12

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир чуланов

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Для снижения рисков распространения COVID-19 в местах массового скопления людей следует сводить к минимуму использование кондиционеров комнатного типа, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов."С целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей (магазины, учреждения культуры, образовательные учреждения, медицинские организации, общественный транспорт и т.д.) использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) необходимо сводить к минимуму, отдавая предпочтение естественной вентиляции в максимально возможных объемах",- сказал Чуланов журналистам.При работе кондиционеров такого типа происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха, что приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля, пояснил Чуланов.По его словам, использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739026828.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов