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В Совфеде считают, что афганские экстремисты пытаются проникнуть в СНГ
В Совфеде считают, что афганские экстремисты пытаются проникнуть в СНГ - РИА Новости, 25.08.2021
В Совфеде считают, что афганские экстремисты пытаются проникнуть в СНГ
Ситуация вокруг российских границ из-за событий в Афганистане может потребовать законодательных нововведений в сфере безопасности, заявил глава комиссии Совфеда РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:15
2021-08-25T16:15
2021-08-25T16:21
захват власти в афганистане талибами
афганистан
снг
беженцы
россия
андрей климов
одкб
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Ситуация вокруг российских границ из-за событий в Афганистане может потребовать законодательных нововведений в сфере безопасности, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Мы действительно знаем о том, что есть желание под видом беженцев экстремистам проникнуть на территорию СНГ, ОДКБ", - сказал парламентарий.По его словам, "все это требует, безусловно, реагирования, в том числе и на законодательные, может быть, какие-то нововведения".В интервью РИА Новости Климов пояснил, что законодательные инициативы могут быть в сфере безопасности – "это миграция, приграничное сотрудничество (специальных структур)".Сенатор пояснил, что все эти темы будут обсуждаться, в том числе и в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021".
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афганистан, снг, беженцы, россия, андрей климов, одкб, здоровье - общество
16:15 25.08.2021 (обновлено: 16:21 25.08.2021)
В Совфеде считают, что афганские экстремисты пытаются проникнуть в СНГ
Член Совфеда Климов: экстремисты из Афганистана под видом беженцев пытаются проникнуть в СНГ