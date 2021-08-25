https://ria.ru/20210825/sovfed-1747215840.html

В Совфеде считают, что афганские экстремисты пытаются проникнуть в СНГ

В Совфеде считают, что афганские экстремисты пытаются проникнуть в СНГ - РИА Новости, 25.08.2021

В Совфеде считают, что афганские экстремисты пытаются проникнуть в СНГ

Ситуация вокруг российских границ из-за событий в Афганистане может потребовать законодательных нововведений в сфере безопасности, заявил глава комиссии Совфеда РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:15

2021-08-25T16:15

2021-08-25T16:21

захват власти в афганистане талибами

афганистан

снг

беженцы

россия

андрей климов

одкб

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Ситуация вокруг российских границ из-за событий в Афганистане может потребовать законодательных нововведений в сфере безопасности, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Мы действительно знаем о том, что есть желание под видом беженцев экстремистам проникнуть на территорию СНГ, ОДКБ", - сказал парламентарий.По его словам, "все это требует, безусловно, реагирования, в том числе и на законодательные, может быть, какие-то нововведения".В интервью РИА Новости Климов пояснил, что законодательные инициативы могут быть в сфере безопасности – "это миграция, приграничное сотрудничество (специальных структур)".Сенатор пояснил, что все эти темы будут обсуждаться, в том числе и в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021".

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747137685.html

афганистан

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афганистан, снг, беженцы, россия, андрей климов, одкб, здоровье - общество