Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
Юрист Ермолаев: владельцам собак в Москве грозят ряд штрафов за нарушение правил содержания питомцев
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Федеральный закон об ответственном обращении с животными предусматривает для владельцев домашних питомцев как административную, так и уголовную ответственность, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.
"За нарушение общественного порядка владелец животного несёт административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред, или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность. Кроме того, закон возлагает на владельца животного обязанность в гражданском порядке возместить причиненный животным материальный ущерб и моральный вред", - объяснила эксперт.
По ее словам, региональные власти могут сами определять меры административной ответственности для владельцев собак.
Например, для москвичам, чьи собаки причинили вред чужому имуществу, грозят помимо материальной компенсации за ущерб, штраф до тысячи рублей. Нарушение правил выгула собаки или содержание питомца в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов также грозит штрафов до двух тысяч рублей, перечисляет Ермолаева. За уклонение от прививки против бешенства можно получить штраф до трех тысяч рублей. А жестокое обращение с животным, по словам юриста, может повлечь за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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