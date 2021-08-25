https://ria.ru/20210825/sobaki-1747127204.html

Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак

Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак - РИА Новости, 25.08.2021

Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак

Федеральный закон об ответственном обращении с животными предусматривает для владельцев домашних питомцев как административную, так и уголовную ответственность, РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T03:28

2021-08-25T03:28

2021-08-25T03:28

общество

собаки

домашние животные

россия

надежда ермолаева

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Федеральный закон об ответственном обращении с животными предусматривает для владельцев домашних питомцев как административную, так и уголовную ответственность, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.По ее словам, региональные власти могут сами определять меры административной ответственности для владельцев собак.Например, для москвичам, чьи собаки причинили вред чужому имуществу, грозят помимо материальной компенсации за ущерб, штраф до тысячи рублей. Нарушение правил выгула собаки или содержание питомца в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов также грозит штрафов до двух тысяч рублей, перечисляет Ермолаева. За уклонение от прививки против бешенства можно получить штраф до трех тысяч рублей. А жестокое обращение с животным, по словам юриста, может повлечь за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20210823/omsk-1746831025.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, собаки, домашние животные, россия, надежда ермолаева