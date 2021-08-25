https://ria.ru/20210825/sobaka-1747158485.html

В Биробиджане спасатели вытащили собаку из четырехметровой ямы

В Биробиджане спасатели вытащили собаку из четырехметровой ямы - РИА Новости, 25.08.2021

В Биробиджане спасатели вытащили собаку из четырехметровой ямы

В Биробиджане спасли собаку, которая три дня просидела в четырехметровой яме, сообщает главк МЧС по Еврейской автономной области. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:28

2021-08-25T11:28

2021-08-25T12:39

хорошие новости

происшествия

еврейская автономная область

биробиджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Биробиджане спасли собаку, которая три дня просидела в четырехметровой яме, сообщает главк МЧС по Еврейской автономной области.Найти ее помог местный житель, который на протяжении пары дней слышал жалобный лай возле гаражей, но не мог понять, откуда он идет. На третий день пенсионер, взяв лестницу, перелез через забор на территорию бывшего завода. Обнаружив в яме собаку, мужчина обратился за помощью."Спасатель Вадим Волынцев по лестнице спустился в яму и затянул на шее собаки специальную петлю. Это самый гуманный способ отлова животных, который не производит удушающего действия, не травмирует и не причиняет вреда здоровью животного, — говорится в релизе.Собака не пострадала и сразу же убежала, оказавшись на свободе.

https://ria.ru/20210806/priamure-1744614490.html

еврейская автономная область

биробиджан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, еврейская автономная область, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия