https://ria.ru/20210825/shutka-1747188020.html

Лавров пошутил, что Украина скоро "приватизирует" Новый год

Лавров пошутил, что Украина скоро "приватизирует" Новый год - РИА Новости, 25.08.2021

Лавров пошутил, что Украина скоро "приватизирует" Новый год

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления в Киеве по Дню Крещения Руси, пошутил, что можно ожидать, что украинские власти присвоят и праздник Нового РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:00

2021-08-25T14:00

2021-08-25T16:20

в мире

украина

киев

вена

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747195144_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_eab1d2d0d7744a709e8d7f8812d5e4b6.jpg

ВЕНА, 25 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления в Киеве по Дню Крещения Руси, пошутил, что можно ожидать, что украинские власти присвоят и праздник Нового года."Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное — это не украинское", — пошутил Лавров на брифинге в Вене.Православные украинцы 28 июля празднуют День Крещения Киевской Руси. В связи с этим в столице прошли массовые мероприятия.Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети и являются по праву наследниками, а "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство".

https://ria.ru/20210824/ukraina-1747107983.html

украина

киев

вена

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров пошутил о возможной "приватизации" Украиной Нового года лава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления в Киеве по Дню Крещения Руси, пошутил, что можно ожидать, что украинские власти присвоят и праздник Нового года. 2021-08-25T14:00 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, вена, сергей лавров, россия