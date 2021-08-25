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Лавров пошутил, что Украина скоро "приватизирует" Новый год
Лавров пошутил, что Украина скоро "приватизирует" Новый год - РИА Новости, 25.08.2021
Лавров пошутил, что Украина скоро "приватизирует" Новый год
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления в Киеве по Дню Крещения Руси, пошутил, что можно ожидать, что украинские власти присвоят и праздник Нового РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:00
2021-08-25T16:20
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ВЕНА, 25 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления в Киеве по Дню Крещения Руси, пошутил, что можно ожидать, что украинские власти присвоят и праздник Нового года."Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное — это не украинское", — пошутил Лавров на брифинге в Вене.Православные украинцы 28 июля празднуют День Крещения Киевской Руси. В связи с этим в столице прошли массовые мероприятия.Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети и являются по праву наследниками, а "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство".
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Лавров пошутил о возможной "приватизации" Украиной Нового года
лава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления в Киеве по Дню Крещения Руси, пошутил, что можно ожидать, что украинские власти присвоят и праздник Нового года.
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в мире, украина, киев, вена, сергей лавров, россия
14:00 25.08.2021 (обновлено: 16:20 25.08.2021)
 
Лавров пошутил, что Украина скоро "приватизирует" Новый год

Глава МИД Лавров: Зеленский скоро может решить, что Новый год можно отмечать только на Украине

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ВЕНА, 25 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления в Киеве по Дню Крещения Руси, пошутил, что можно ожидать, что украинские власти присвоят и праздник Нового года.
"Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное — это не украинское", — пошутил Лавров на брифинге в Вене.
Православные украинцы 28 июля празднуют День Крещения Киевской Руси. В связи с этим в столице прошли массовые мероприятия.
Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети и являются по праву наследниками, а "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство".
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