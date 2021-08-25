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https://ria.ru/20210825/shugaev-1747216300.html
Директор ФСВТС попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Директор ФСВТС попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 25.08.2021
Директор ФСВТС попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:16
2021-08-25T16:16
безопасность
кубинка
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
патриот
дмитрий шугаев
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".Шугаев опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он сообщил, что Россия на форуме "Армия-2021" подписала контракты с Индией по сухопутной тематике, с Китаем - по морской.Новость сразу стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Шугаев был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20210825/kontrakty-1747208055.html
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Директор ФСВТС Шугаев сам выпустил новость о подписанных контрактах на форуме "Армия-2021"
Россия на форуме "Армия-2021" подписала контракты с Индией по сухопутной тематике, а с Китаем - по морской, сообщил РИА Новости директор ФСВТС Шугаев. Свою молнию об этом он сам выпустил на ленты нашего агентства.
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безопасность, кубинка, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), патриот, дмитрий шугаев, россия, форум "армия — 2021"
16:16 25.08.2021
 
Директор ФСВТС попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".
Шугаев опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он сообщил, что Россия на форуме "Армия-2021" подписала контракты с Индией по сухопутной тематике, с Китаем - по морской.
Флаги участников Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 15:32
В ФСВТС рассказали о подписанных на форуме "Армия-2021" контрактах
Новость сразу стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Шугаев был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
Гендиректор Рособоронэкспорта Михеев на форуме Армия-2021 сам выпустил новость на ленту РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 10:47
Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
 
БезопасностьКубинкаФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ПатриотДмитрий ШугаевРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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