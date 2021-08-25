https://ria.ru/20210825/shugaev-1747216300.html

Директор ФСВТС попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Директор ФСВТС попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 25.08.2021

Директор ФСВТС попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:16

2021-08-25T16:16

2021-08-25T16:16

безопасность

кубинка

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

патриот

дмитрий шугаев

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".Шугаев опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он сообщил, что Россия на форуме "Армия-2021" подписала контракты с Индией по сухопутной тематике, с Китаем - по морской.Новость сразу стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Шугаев был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20210825/kontrakty-1747208055.html

https://ria.ru/20210825/mikheev-1747150773.html

кубинка

россия

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2021

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Новости

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Директор ФСВТС Шугаев сам выпустил новость о подписанных контрактах на форуме "Армия-2021" Россия на форуме "Армия-2021" подписала контракты с Индией по сухопутной тематике, а с Китаем - по морской, сообщил РИА Новости директор ФСВТС Шугаев. Свою молнию об этом он сам выпустил на ленты нашего агентства. 2021-08-25T16:16 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, кубинка, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), патриот, дмитрий шугаев, россия, форум "армия — 2021"