Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/shtraf-1747203325.html
Жителя Владивостока оштрафовали за фото нациста на акции "Бессмертный полк"
Жителя Владивостока оштрафовали за фото нациста на акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 25.08.2021
Жителя Владивостока оштрафовали за фото нациста на акции "Бессмертный полк"
Житель Владивостока, отправивший заявку на размещение фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:12
2021-08-25T15:12
происшествия
приморский край
владивосток
йозеф геббельс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Житель Владивостока, отправивший заявку на размещение фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны на акции "Бессмертный полк онлайн", оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приморского края."(Житель Владивостока – ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично)... Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к штрафу в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По информации надзорного ведомства, суд установил, что в мае прошлого года подсудимый отправил заявку для трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн" "фотографии рейхсминистра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Пауля Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны, противостоявшими немецко-фашистским захватчикам и их пособникам"."Тем самым он проявил пренебрежительное отношение к празднованию 9 мая – Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, публично распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о Дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества", - сообщает надзорное ведомство.Наказание за реабилитацию нацизма ужесточили в апреле, в настоящее время виновным может грозить до пяти лет лишения свободы. Также увеличен и размер штрафа до 3 миллионов рублей, а при наличии квалифицирующих признаков – до 5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210817/delo-1746090658.html
https://ria.ru/20210812/prigovor-1745427874.html
приморский край
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, приморский край, владивосток, йозеф геббельс, россия
15:12 25.08.2021
 
Жителя Владивостока оштрафовали за фото нациста на акции "Бессмертный полк"

Жителя Владивостока оштрафовали на 50 тысяч рублей за фото Геббельса на сайте "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Житель Владивостока, отправивший заявку на размещение фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны на акции "Бессмертный полк онлайн", оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приморского края.
"(Житель Владивостока – ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично)... Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к штрафу в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 14:59
В Ульяновской области завели дело из-за фото нациста в "Бессмертном полку"
По информации надзорного ведомства, суд установил, что в мае прошлого года подсудимый отправил заявку для трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн" "фотографии рейхсминистра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Пауля Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны, противостоявшими немецко-фашистским захватчикам и их пособникам".
"Тем самым он проявил пренебрежительное отношение к празднованию 9 мая – Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, публично распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о Дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества", - сообщает надзорное ведомство.
Наказание за реабилитацию нацизма ужесточили в апреле, в настоящее время виновным может грозить до пяти лет лишения свободы. Также увеличен и размер штрафа до 3 миллионов рублей, а при наличии квалифицирующих признаков – до 5 миллионов рублей.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 09:15
Суд вынес приговор иркутянину за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
 
ПроисшествияПриморский крайВладивостокЙозеф ГеббельсРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
Лента новостейМолния