Жителя Владивостока оштрафовали за фото нациста на акции "Бессмертный полк"
Жителя Владивостока оштрафовали на 50 тысяч рублей за фото Геббельса на сайте "Бессмертного полка"
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Житель Владивостока, отправивший заявку на размещение фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны на акции "Бессмертный полк онлайн", оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приморского края.
"(Житель Владивостока – ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично)... Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к штрафу в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По информации надзорного ведомства, суд установил, что в мае прошлого года подсудимый отправил заявку для трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн" "фотографии рейхсминистра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Пауля Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны, противостоявшими немецко-фашистским захватчикам и их пособникам".
"Тем самым он проявил пренебрежительное отношение к празднованию 9 мая – Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, публично распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о Дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества", - сообщает надзорное ведомство.
Наказание за реабилитацию нацизма ужесточили в апреле, в настоящее время виновным может грозить до пяти лет лишения свободы. Также увеличен и размер штрафа до 3 миллионов рублей, а при наличии квалифицирующих признаков – до 5 миллионов рублей.