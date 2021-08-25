https://ria.ru/20210825/shkoly-1747231973.html
Советники по воспитанию появятся в 1,2 тысячи школ, заявил Развожаев
Советники по воспитанию появятся в 1,2 тысячи школ, заявил Развожаев - РИА Новости, 25.08.2021
Советники по воспитанию появятся в 1,2 тысячи школ, заявил Развожаев
Советники директоров по воспитательной работе в этом году появятся в 1,2 тысячи российских школ, сообщил в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:31
2021-08-25T17:31
2021-08-25T17:31
общество
севастополь
артек
михаил развожаев
российское движение школьников
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Советники директоров по воспитательной работе в этом году появятся в 1,2 тысячи российских школ, сообщил в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее министерство просвещения РФ запустило конкурс "Навигаторы детства", в рамках которого в десяти пилотных регионах в марте появились ставки помощника директора школы по воспитательной работе с доплатой в 15 тысяч рублей. С 1 сентября 2021 года советники выйдут на работу в пилотных регионах."Появляются в этом году в десяти пилотных регионах, в 1 200 школах советники директора по воспитанию. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Образование". Министерство просвещения вместе с Российским движением школьников провело конкурсный отбор по разработанным заранее требованиям. Потом этим педагоги, психологи, которые захотели стать такими советниками, прошли обучение на базе "Артека" и готовы приступить к этой работе", - рассказал Развожаев.Он добавил, что в Севастополе в будущем учебном году появятся 57 таких воспитателей.
https://ria.ru/20210825/putin-1747218067.html
https://ria.ru/20210202/sovetnik-1595679536.html
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общество, севастополь, артек, михаил развожаев, российское движение школьников, россия
Советники по воспитанию появятся в 1,2 тысячи школ, заявил Развожаев
Губернатор Севастополя Развожаев: советники директоров по воспитанию появятся в 1,2 тысячи школ