https://ria.ru/20210825/shkola-1747216982.html
День знаний в российских школах пройдет очно, заявили в Минпросвещения
День знаний в российских школах пройдет очно, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 25.08.2021
День знаний в российских школах пройдет очно, заявили в Минпросвещения
День знаний пройдет в российских школах очно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:19
2021-08-25T16:19
2021-08-25T16:32
общество
день знаний
россия
сергей кравцов
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735283732_0:72:2997:1758_1920x0_80_0_0_bae20c934d87ea3f9a7b52a63f72da50.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. День знаний пройдет в российских школах очно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно", - сказал Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования."На сегодняшний день школы страны готовы к приему всех 17 миллионов школьников", - сказал Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования.Он добавил, что на сегодняшний день вдвое ускорены темпы капремонта образовательных учреждений.
https://ria.ru/20210805/format-1744587599.html
https://na.ria.ru/20210817/vuzy-1746120592.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735283732_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_5a604403f79335b7b2e4bc7fea884bdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, день знаний, россия, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
16:19 25.08.2021 (обновлено: 16:32 25.08.2021)
День знаний в российских школах пройдет очно, заявили в Минпросвещения
Министр просвещения Сергей Кравцов: День знаний в российских школах пройдет очно