Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/shkola-1747216982.html
День знаний в российских школах пройдет очно, заявили в Минпросвещения
День знаний в российских школах пройдет очно, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 25.08.2021
День знаний в российских школах пройдет очно, заявили в Минпросвещения
День знаний пройдет в российских школах очно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:19
2021-08-25T16:32
общество
день знаний
россия
сергей кравцов
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735283732_0:72:2997:1758_1920x0_80_0_0_bae20c934d87ea3f9a7b52a63f72da50.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. День знаний пройдет в российских школах очно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно", - сказал Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования."На сегодняшний день школы страны готовы к приему всех 17 миллионов школьников", - сказал Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования.Он добавил, что на сегодняшний день вдвое ускорены темпы капремонта образовательных учреждений.
https://ria.ru/20210805/format-1744587599.html
https://na.ria.ru/20210817/vuzy-1746120592.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735283732_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_5a604403f79335b7b2e4bc7fea884bdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, день знаний, россия, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
16:19 25.08.2021 (обновлено: 16:32 25.08.2021)
 
День знаний в российских школах пройдет очно, заявили в Минпросвещения

Министр просвещения Сергей Кравцов: День знаний в российских школах пройдет очно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний
Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. День знаний пройдет в российских школах очно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно", - сказал Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования.
Анна Попова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 21:01Распространение коронавируса
Попова рассказала, в каком формате пройдет 1 сентября
"На сегодняшний день школы страны готовы к приему всех 17 миллионов школьников", - сказал Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования.
Он добавил, что на сегодняшний день вдвое ускорены темпы капремонта образовательных учреждений.
Празднование Дня студентов - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 17:41
Российские вузы подготовят торжественные мероприятия на 1 сентября
 
ОбществоДень знанийРоссияСергей КравцовСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
Лента новостейМолния