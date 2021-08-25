https://ria.ru/20210825/shkola-1747216982.html

День знаний в российских школах пройдет очно, заявили в Минпросвещения

День знаний в российских школах пройдет очно, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 25.08.2021

День знаний в российских школах пройдет очно, заявили в Минпросвещения

День знаний пройдет в российских школах очно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:19

2021-08-25T16:19

2021-08-25T16:32

общество

день знаний

россия

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. День знаний пройдет в российских школах очно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно", - сказал Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования."На сегодняшний день школы страны готовы к приему всех 17 миллионов школьников", - сказал Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования.Он добавил, что на сегодняшний день вдвое ускорены темпы капремонта образовательных учреждений.

https://ria.ru/20210805/format-1744587599.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, день знаний, россия, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор