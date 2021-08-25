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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/shiity-1747272027.html
Посол России назвал изменившееся отношение талибов к шиитам обнадеживающим
Посол России назвал изменившееся отношение талибов к шиитам обнадеживающим - РИА Новости, 25.08.2021
Посол России назвал изменившееся отношение талибов к шиитам обнадеживающим
Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал первые шаги талибов в отношении шиитов обнадеживающими и отметил, что в ходе последних шествий талибы даже защищали РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T23:07
2021-08-25T23:07
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
нато
исламское государство
россия
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал первые шаги талибов в отношении шиитов обнадеживающими и отметил, что в ходе последних шествий талибы даже защищали шиитов от покушений."Первые их шаги в отношении шиитов обнадеживающие... Здесь 19 августа шииты в Кабуле и многих других городах Афганистана отмечали свой религиозный день Ашуры, и впервые за 20 лет никто шиитов не обидел, не взорвал, не убил, не расстрелял, а талибы, наоборот, на всякий случай взяли шествие под охрану", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По мнению Жирнова, отношение талибов к шиитам – это "лакмусовая бумажка". "Самое главное, у талибов получилось защитить в этот раз шиитов от возможных нападений со стороны ИГИЛ*. Это значит, что в тех крупных городах, где эти шествия, акции шиитские проходили, талибы надежно держат ИГИЛ под пятой и не дают ему высовываться. Потому что раньше в основном теракты против шиитов совершали ИГИЛовцы", - подчеркнул посол.Он отметил, что в последнее время поведение ИГИЛовцев было настолько "разнузданно", что они въезжали в Кабул, рассматривая его как "проходной двор". "За раз они могли убить 30 шиитов, 50 шиитов", - добавил посол.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
https://ria.ru/20210825/nato-1747087763.html
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747271017.html
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в мире, сша, афганистан, нато, исламское государство, россия, дмитрий жирнов
23:07 25.08.2021
 
Посол России назвал изменившееся отношение талибов к шиитам обнадеживающим

Посол России в Афганистане Жирнов назвал изменившееся отношение талибов к шиитам обнадеживающим

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал первые шаги талибов в отношении шиитов обнадеживающими и отметил, что в ходе последних шествий талибы даже защищали шиитов от покушений.
"Первые их шаги в отношении шиитов обнадеживающие... Здесь 19 августа шииты в Кабуле и многих других городах Афганистана отмечали свой религиозный день Ашуры, и впервые за 20 лет никто шиитов не обидел, не взорвал, не убил, не расстрелял, а талибы, наоборот, на всякий случай взяли шествие под охрану", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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По мнению Жирнова, отношение талибов к шиитам – это "лакмусовая бумажка". "Самое главное, у талибов получилось защитить в этот раз шиитов от возможных нападений со стороны ИГИЛ*. Это значит, что в тех крупных городах, где эти шествия, акции шиитские проходили, талибы надежно держат ИГИЛ под пятой и не дают ему высовываться. Потому что раньше в основном теракты против шиитов совершали ИГИЛовцы", - подчеркнул посол.
Он отметил, что в последнее время поведение ИГИЛовцев было настолько "разнузданно", что они въезжали в Кабул, рассматривая его как "проходной двор". "За раз они могли убить 30 шиитов, 50 шиитов", - добавил посол.
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В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанНАТОИсламское государствоРоссияДмитрий Жирнов
 
 
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