Посол России назвал изменившееся отношение талибов к шиитам обнадеживающим
Посол России в Афганистане Жирнов назвал изменившееся отношение талибов к шиитам обнадеживающим
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал первые шаги талибов в отношении шиитов обнадеживающими и отметил, что в ходе последних шествий талибы даже защищали шиитов от покушений.
"Первые их шаги в отношении шиитов обнадеживающие... Здесь 19 августа шииты в Кабуле и многих других городах Афганистана отмечали свой религиозный день Ашуры, и впервые за 20 лет никто шиитов не обидел, не взорвал, не убил, не расстрелял, а талибы, наоборот, на всякий случай взяли шествие под охрану", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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По мнению Жирнова, отношение талибов к шиитам – это "лакмусовая бумажка". "Самое главное, у талибов получилось защитить в этот раз шиитов от возможных нападений со стороны ИГИЛ*. Это значит, что в тех крупных городах, где эти шествия, акции шиитские проходили, талибы надежно держат ИГИЛ под пятой и не дают ему высовываться. Потому что раньше в основном теракты против шиитов совершали ИГИЛовцы", - подчеркнул посол.
Он отметил, что в последнее время поведение ИГИЛовцев было настолько "разнузданно", что они въезжали в Кабул, рассматривая его как "проходной двор". "За раз они могли убить 30 шиитов, 50 шиитов", - добавил посол.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
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