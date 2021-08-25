https://ria.ru/20210825/selkhozkooperativy-1747246757.html

Власти Кубани рассказали о поддержке начинающих сельхозкооперативов

Власти Кубани рассказали о поддержке начинающих сельхозкооперативов - РИА Новости, 25.08.2021

Власти Кубани рассказали о поддержке начинающих сельхозкооперативов

Власти Краснодарского края направили на укрепление начинающих сельхозкооперативов региона более 600 миллионов рублей за последние 5 лет, сообщает администрация... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:42

2021-08-25T18:42

2021-08-25T18:42

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

андрей коробка

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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили на укрепление начинающих сельхозкооперативов региона более 600 миллионов рублей за последние 5 лет, сообщает администрация региона."На укрепление начинающих сельхозкооперативов в крае за 5 лет направлено больше 600 миллионов рублей. Средства выделены из регионального бюджета на реализацию краевой профильной программы по поддержке молодых фермерских объединений в рамках исполнения поручения губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении.Как пояснил замгубернатора Андрей Коробка, регион уделяет особое внимание развитию сельхозкооперации на Кубани. "Именно это форма взаимодействия помогает фермерам быть конкурентоспособными и устойчивыми в современных условиях ведения бизнеса. Для поддержки кооперативов работают профильные программы, в том числе, разработанная и действующая по поручению главы региона", – приводятся в сообщении слова Коробки.Он добавил, что с 2017 года начинающим сельхозкооперативам, работающим не более 12 месяцев с даты регистрации, предоставляются краевые гранты. По данным краевых властей, с начала действия программы грантополучателями стали 20 кооперативов, общая сумма выданных средств превысила 560 миллионов рублей. В 2021 году на эти цели направлено 55 миллионов рублей.В Краснодарском крае работает 168 сельхозкооперативов, в них состоят более 2,2 тысячи пайщиков.

https://ria.ru/20210823/shkoly-1746947898.html

краснодарский край

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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, андрей коробка