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Краснодарский край
https://ria.ru/20210825/selkhozkooperativy-1747246757.html
Власти Кубани рассказали о поддержке начинающих сельхозкооперативов
Власти Кубани рассказали о поддержке начинающих сельхозкооперативов - РИА Новости, 25.08.2021
Власти Кубани рассказали о поддержке начинающих сельхозкооперативов
Власти Краснодарского края направили на укрепление начинающих сельхозкооперативов региона более 600 миллионов рублей за последние 5 лет, сообщает администрация... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:42
2021-08-25T18:42
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
андрей коробка
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили на укрепление начинающих сельхозкооперативов региона более 600 миллионов рублей за последние 5 лет, сообщает администрация региона."На укрепление начинающих сельхозкооперативов в крае за 5 лет направлено больше 600 миллионов рублей. Средства выделены из регионального бюджета на реализацию краевой профильной программы по поддержке молодых фермерских объединений в рамках исполнения поручения губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении.Как пояснил замгубернатора Андрей Коробка, регион уделяет особое внимание развитию сельхозкооперации на Кубани. "Именно это форма взаимодействия помогает фермерам быть конкурентоспособными и устойчивыми в современных условиях ведения бизнеса. Для поддержки кооперативов работают профильные программы, в том числе, разработанная и действующая по поручению главы региона", – приводятся в сообщении слова Коробки.Он добавил, что с 2017 года начинающим сельхозкооперативам, работающим не более 12 месяцев с даты регистрации, предоставляются краевые гранты. По данным краевых властей, с начала действия программы грантополучателями стали 20 кооперативов, общая сумма выданных средств превысила 560 миллионов рублей. В 2021 году на эти цели направлено 55 миллионов рублей.В Краснодарском крае работает 168 сельхозкооперативов, в них состоят более 2,2 тысячи пайщиков.
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, андрей коробка
18:42 25.08.2021
 
Власти Кубани рассказали о поддержке начинающих сельхозкооперативов

Власти Краснодарского края направили на начинающие сельхозкооперативы более 600 миллионов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодготовка к посеву подсолнечника во время посевной и весенних полевых работ на полях АО "Агрообъединение "Кубань" в Краснодарском крае
Подготовка к посеву подсолнечника во время посевной и весенних полевых работ на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили на укрепление начинающих сельхозкооперативов региона более 600 миллионов рублей за последние 5 лет, сообщает администрация региона.
"На укрепление начинающих сельхозкооперативов в крае за 5 лет направлено больше 600 миллионов рублей. Средства выделены из регионального бюджета на реализацию краевой профильной программы по поддержке молодых фермерских объединений в рамках исполнения поручения губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении.
Как пояснил замгубернатора Андрей Коробка, регион уделяет особое внимание развитию сельхозкооперации на Кубани. "Именно это форма взаимодействия помогает фермерам быть конкурентоспособными и устойчивыми в современных условиях ведения бизнеса. Для поддержки кооперативов работают профильные программы, в том числе, разработанная и действующая по поручению главы региона", – приводятся в сообщении слова Коробки.
Он добавил, что с 2017 года начинающим сельхозкооперативам, работающим не более 12 месяцев с даты регистрации, предоставляются краевые гранты. По данным краевых властей, с начала действия программы грантополучателями стали 20 кооперативов, общая сумма выданных средств превысила 560 миллионов рублей. В 2021 году на эти цели направлено 55 миллионов рублей.
В Краснодарском крае работает 168 сельхозкооперативов, в них состоят более 2,2 тысячи пайщиков.
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