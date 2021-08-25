Власти Кубани рассказали о поддержке начинающих сельхозкооперативов
Власти Краснодарского края направили на начинающие сельхозкооперативы более 600 миллионов рублей
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодготовка к посеву подсолнечника во время посевной и весенних полевых работ на полях АО "Агрообъединение "Кубань" в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили на укрепление начинающих сельхозкооперативов региона более 600 миллионов рублей за последние 5 лет, сообщает администрация региона.
"На укрепление начинающих сельхозкооперативов в крае за 5 лет направлено больше 600 миллионов рублей. Средства выделены из регионального бюджета на реализацию краевой профильной программы по поддержке молодых фермерских объединений в рамках исполнения поручения губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении.
Как пояснил замгубернатора Андрей Коробка, регион уделяет особое внимание развитию сельхозкооперации на Кубани. "Именно это форма взаимодействия помогает фермерам быть конкурентоспособными и устойчивыми в современных условиях ведения бизнеса. Для поддержки кооперативов работают профильные программы, в том числе, разработанная и действующая по поручению главы региона", – приводятся в сообщении слова Коробки.
Он добавил, что с 2017 года начинающим сельхозкооперативам, работающим не более 12 месяцев с даты регистрации, предоставляются краевые гранты. По данным краевых властей, с начала действия программы грантополучателями стали 20 кооперативов, общая сумма выданных средств превысила 560 миллионов рублей. В 2021 году на эти цели направлено 55 миллионов рублей.
В Краснодарском крае работает 168 сельхозкооперативов, в них состоят более 2,2 тысячи пайщиков.