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В США легкомоторный самолет экстренно сел на автомагистрали
В США легкомоторный самолет экстренно сел на автомагистрали - РИА Новости, 25.08.2021
В США легкомоторный самолет экстренно сел на автомагистрали
Небольшой самолет совершил экстренную посадку на межштатной автомагистрали Interstate 5 недалеко от города Дель-Мар в округе Сан-Диего на западе США, в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:20
2021-08-25T09:21
в мире
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сан-диего
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Небольшой самолет совершил экстренную посадку на межштатной автомагистрали Interstate 5 недалеко от города Дель-Мар в округе Сан-Диего на западе США, в результате пострадали два человека, находившиеся в машинах, сообщает местное издание San Diego Union-Tribune со ссылкой на представителя дорожной полиции Калифорнии и Федеральное управление гражданской авиации (FAA).Как отмечается, инцидент произошел во вторник во второй половине дня. У легкого одномоторного самолета Piper PA-32 возникли механические проблемы, поэтому пилот был вынужден совершить аварийную посадку. Пилот и пассажир самолета не пострадали, однако два человека, находившиеся в автомобилях, с которыми столкнулся самолет, получили незначительные травмы, в частности, порезы от осколков стекла. Пострадавших доставили в больницы для оказания медицинской помощи.После посадки самолета на автомагистрали образовалась пробка. FAA начало расследование инцидента.По данным издания, это как минимум четвертый случай за последние три года, когда пилоты совершают аварийные посадки на автострадах округа Сан-Диего.
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/samolet-1746944175.html
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в мире, сша, калифорния, сан-диего
09:20 25.08.2021 (обновлено: 09:21 25.08.2021)
 
В США легкомоторный самолет экстренно сел на автомагистрали

В США два человека пострадали из-за экстренной посадки легкомоторного самолета на автомагистрали

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице в США
Автомобиль скорой помощи на улице в США - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Небольшой самолет совершил экстренную посадку на межштатной автомагистрали Interstate 5 недалеко от города Дель-Мар в округе Сан-Диего на западе США, в результате пострадали два человека, находившиеся в машинах, сообщает местное издание San Diego Union-Tribune со ссылкой на представителя дорожной полиции Калифорнии и Федеральное управление гражданской авиации (FAA).
Как отмечается, инцидент произошел во вторник во второй половине дня. У легкого одномоторного самолета Piper PA-32 возникли механические проблемы, поэтому пилот был вынужден совершить аварийную посадку. Пилот и пассажир самолета не пострадали, однако два человека, находившиеся в автомобилях, с которыми столкнулся самолет, получили незначительные травмы, в частности, порезы от осколков стекла. Пострадавших доставили в больницы для оказания медицинской помощи.
После посадки самолета на автомагистрали образовалась пробка. FAA начало расследование инцидента.
По данным издания, это как минимум четвертый случай за последние три года, когда пилоты совершают аварийные посадки на автострадах округа Сан-Диего.
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