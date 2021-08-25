https://ria.ru/20210825/samolet-1747129014.html

Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт

Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт - РИА Новости, 25.08.2021

Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в среду утром из Ташкента в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T06:08

2021-08-25T06:08

2021-08-25T06:08

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ТАШКЕНТ, 25 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в среду утром из Ташкента в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщил РИА Новости представитель ташкентского аэропорта."Рейс SU-7103 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел сегодня из международного аэропорта Ташкенте в 05.10 (03.10 мск) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 7.00 (5.00)", - сказал представитель аэропорта.Он уточнил, что в настоящее время лайнер находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.

https://ria.ru/20210817/samolet-1746022618.html

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в мире, ташкент, москва, аэрофлот