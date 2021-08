https://ria.ru/20210825/rollingstones-1747159407.html

Участники The Rolling Stones почтили память Чарли Уоттса

Участники The Rolling Stones вокалист Мик Джаггер и гитарист Кейт Ричардс почтили в соцсетях память своего коллеги по группе — барабанщика Чарли Уоттса. РИА Новости, 25.08.2021

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Участники The Rolling Stones вокалист Мик Джаггер и гитарист Кейт Ричардс почтили в соцсетях память своего коллеги по группе — барабанщика Чарли Уоттса. Джаггер опубликовал в Instagram фотографию музыканта. На ней Уоттс сидит за барабанной установкой и смеется. Ричардс на своей странице тоже разместил снимок с барабанами, к которым прикреплена табличка с надписью "Закрыто". Ударник легендарной британской рок-группы умер в возрасте 80 лет в одной из больниц Лондона, сообщил представитель музыканта Бернард Доэрти. Ранее стало известно, что Уоттс не примет участие в американском турне группы из-за проблем со здоровьем — ему сделали срочную операцию на сердце. Когда врачи запретили музыканту присоединиться к предстоящему турне, он пошутил, что "впервые в жизни потерял чувство ритма".Хотя Чарли Уоттс не был одним из основателей The Rolling Stones, присоединился к группе в первые годы ее существования примерно в 1963-м. Вместе с Джаггером и Ричардсом он участвовал в записи всех студийных альбомах коллектива. Последним из них стал "Blue and Lonesome", выпущенный в 2016 году.

